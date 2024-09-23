64-летний Игорь Николаев опубликовал фото с третьей женой из ЗАГСа

Российский знаменитый исполнитель композиции "Дельфин и русалка" Игорь Николаев разместил архивное фото с росписи с супругой Юлией Проскурявой в ЗАГСе. Как оказалось, музыканты отмечают 14-летие совместной жизни, сообщает Zakon.kz.

Композитор на странице в Instagram вспомнил некоторые детали бракосочетания.

"Прекрасный день 14 лет назад! Прекрасная невеста Юлечка и прекрасные свидетели – со стороны жениха Игорь Крутой, со стороны невесты – Наташа Подольская!" Игорь Николаев

Далее он уточнил, что его коллега Игорь Крутой обнаружил в ЗАГСе фортепиано и сыграл на нем марш Мендельсона.

Супруга также не осталась в стороне и опубликовала видео, сопроводив его совместными снимками.

"Счастье – это, когда 14 лет вместе с тобой!" – написала Проскурява.

Материал по теме Игорь Николаев сообщил о пополнении в семье

В начале 2024 года Проскурякова публично обратилась к супругу после слухов о разводе.