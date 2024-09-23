64-летний Игорь Николаев опубликовал фото с третьей женой из ЗАГСа
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российский знаменитый исполнитель композиции "Дельфин и русалка" Игорь Николаев разместил архивное фото с росписи с супругой Юлией Проскурявой в ЗАГСе. Как оказалось, музыканты отмечают 14-летие совместной жизни, сообщает Zakon.kz.
Композитор на странице в Instagram вспомнил некоторые детали бракосочетания.
"Прекрасный день 14 лет назад! Прекрасная невеста Юлечка и прекрасные свидетели – со стороны жениха Игорь Крутой, со стороны невесты – Наташа Подольская!"Игорь Николаев
Далее он уточнил, что его коллега Игорь Крутой обнаружил в ЗАГСе фортепиано и сыграл на нем марш Мендельсона.
Супруга также не осталась в стороне и опубликовала видео, сопроводив его совместными снимками.
"Счастье – это, когда 14 лет вместе с тобой!" – написала Проскурява.
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