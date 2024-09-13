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Баян Алагузова показала, как будет праздновать первое торжество в честь дочки Алисы

Баян Алагузова показала, как будет праздновать первое торжество в честь дочки Алисы, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 22:39 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 13 сентября поделилась с подписчиками нежным видео, сообщает Zakon.kz.

Звезда на своей странице в Instagram показала, как будет проводить первое торжество в честь дочки Алисы – обряд "Қырқынан шығару". 

На опубликованном видео – стол в розово-персиковых тонах, который украсили красивым столовым сервизом. 


Баян Алагузова отметила, что проводить обряд будут завтра, 14 сентября. 

Не так давно, 5 августа 2024 года, стало известно, что Алагузова стала мамой в третий раз. О рождении четвертой дочери звездная семья заявила 19 августа.

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