Баян Алагузова показала, как будет праздновать первое торжество в честь дочки Алисы

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 13 сентября поделилась с подписчиками нежным видео, сообщает Zakon.kz.

Звезда на своей странице в Instagram показала, как будет проводить первое торжество в честь дочки Алисы – обряд "Қырқынан шығару".

На опубликованном видео – стол в розово-персиковых тонах, который украсили красивым столовым сервизом.





Баян Алагузова отметила, что проводить обряд будут завтра, 14 сентября.

Не так давно, 5 августа 2024 года, стало известно, что Алагузова стала мамой в третий раз. О рождении четвертой дочери звездная семья заявила 19 августа.

