Звезды "Папиных дочек" показали совместное редкое фото
Лиза Арзамасова в личном блоге опубликовала фото со своей коллегой по сериалу "Папины дочки" Дарьей Мельниковой. Судя по всему, кадр был сделан в Москве вечером.
"А вот еще какую классную девчонку я на днях встретила. Узнаете?" – подписала снимок Арзамасова.
Поклонники порадовались тому, что актрисы поддерживают теплые отношения не только на съемках, но и вне работы.
- "Две киносестрички встретились, можно поболтать обо всем на свете".
- "Как хорошо, что есть время встретиться и увидеться".
- "Какая классная встреча. Конечно, это же Даша Мельникова".
- "Вы обе прекрасны со своей историей".
Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова прославились в 2007 году после выхода сериала "Папины дочки". Первая сыграла умницу Галину Сергеевну Васнецову, а ее коллега – спортсменку Женю Васнецову.
Обе актрисы активно ведут соцсети. Из них 8 сентября 2024 года стало известно, что дочери российского фигуриста Ильи Авербуха и
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