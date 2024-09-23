Звезды "Папиных дочек" показали совместное редкое фото

29-летняя российская актриса Лиза Арзамасова сфотографировалась с коллегой по сериалу Дарьей Мельниковой, сообщает Zakon.kz.

Лиза Арзамасова в личном блоге опубликовала фото со своей коллегой по сериалу "Папины дочки" Дарьей Мельниковой. Судя по всему, кадр был сделан в Москве вечером.

"А вот еще какую классную девчонку я на днях встретила. Узнаете?" – подписала снимок Арзамасова.

Поклонники порадовались тому, что актрисы поддерживают теплые отношения не только на съемках, но и вне работы.

"Две киносестрички встретились, можно поболтать обо всем на свете".

"Как хорошо, что есть время встретиться и увидеться".

"Какая классная встреча. Конечно, это же Даша Мельникова".

"Вы обе прекрасны со своей историей".

Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова прославились в 2007 году после выхода сериала "Папины дочки". Первая сыграла умницу Галину Сергеевну Васнецову, а ее коллега – спортсменку Женю Васнецову.

Обе актрисы активно ведут соцсети. Из них 8 сентября 2024 года стало известно, что дочери российского фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой исполнился месяц. Звездная пара отметила знаменательную дату в узком семейном кругу

