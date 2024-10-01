В Сети раскрыли имя третьего ребенка Мейрамбека Беспаева

Из роддома выписали жену известного казахстанского певца, основателя и солиста группы "МузАрт" Мейрамбека Беспаева. Об этом сегодня, 1 октября 2024 года, стало известно из Stories Мархабат в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Пришедшие на выписку родственники и друзья раскрыли и имя, которое выбрала семья Беспаевых для третьего ребенка. Дочь супруги назвали Азией.

Фото: Instagram/marhabat.besbaeva

"Выписали из роддома мою сестренку Айзию", – написал один из друзей Мейрамбека.

Также из Stories, которые Мархабат репостнула, стало известно, что родила она в одной из лучших алматинских клиник.

Фото: Instagram/marhabat.besbaeva

Также кадрами с выписки поделился участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев, который пожелал своим подписчикам такой же радости.

19 сентября 2024 года жена Мейрамбека Беспаева рассказала о важном событии в семье. Мархабат поделилась трогательным видеороликом, в котором показала округлившийся живот. А уже 23 сентября стало известно, что супруги стали родителями в третий раз – у них родилась девочка. Позднее Мархабат рассказала о сложностях, с которыми столкнулась при третьих родах.