В Сети раскрыли имя третьего ребенка Мейрамбека Беспаева
Пришедшие на выписку родственники и друзья раскрыли и имя, которое выбрала семья Беспаевых для третьего ребенка. Дочь супруги назвали Азией.
Фото: Instagram/marhabat.besbaeva
"Выписали из роддома мою сестренку Айзию", – написал один из друзей Мейрамбека.
Также из Stories, которые Мархабат репостнула, стало известно, что родила она в одной из лучших алматинских клиник.
Фото: Instagram/marhabat.besbaeva
Также кадрами с выписки поделился участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев, который пожелал своим подписчикам такой же радости.
19 сентября 2024 года жена Мейрамбека Беспаева рассказала о важном событии в семье. Мархабат поделилась трогательным видеороликом, в котором показала округлившийся живот. А уже 23 сентября стало известно, что супруги стали родителями в третий раз – у них родилась девочка. Позднее Мархабат рассказала о сложностях, с которыми столкнулась при третьих родах.