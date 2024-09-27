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"Поместили в реанимацию": жена Мейрамбека Беспаева раскрыла подробности третьих родов

"Поместили в реанимацию": жена Мейрамбека Беспаева раскрыла подробности третьих родов, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 12:39 Фото: Instagram/m_besbaev
Накануне, 26 сентября 2024 года, супруга известного казахстанского певца, основателя и солиста группы "МузАрт" Мейрамбека Беспаева – Мархабат ответила на вопросы подписчиков в Instagram, касающиеся третьих родов, сообщает Zakon.kz.

По словам Мархабат, имя для малышки они с мужем еще не выбрали.

"Выбираем. Если у вас есть варианты красивых имен, отправляйте", – написала она в Stories, обращаясь к фолловерам.

Также она рассказала, что двоих старших детей рожала сама, а на третьих родах пришлось делать кесарево по медицинским показателям.

Как отметила жена Беспаева, разница между естественными родами и кесарево – "небо и земля".

"Когда рожаешь сама, то тебе тяжело лишь в моменте, а на следующий день ты скачешь как лошадь. Если делают кесарево, то тебя помещают в реанимацию, и в последующие дни ты не можешь ни ходить, ни сидеть! Но у всех организм разный", – объяснила она.

Одна из подписчиц поделилась, что не может забеременеть, и спросила у Мархабат, где она лечилась.

"Я не занималась специальным лечением, не готовилась (к беременности. – Прим. ред.), не делала ЭКО. Это большой подарок, который мы получили от Всевышнего", – ответила супруга солиста "МузАрт".
Жена Мейрамбека Беспаева раскрыла подробности третьих родов, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 12:39

Фото: Instagram/marhabat.besbaeva

19 сентября 2024 года жена Мейрамбека Беспаева рассказала о важном событии в семье. Мархабат поделилась трогательным видеороликом, в котором показала округлившийся живот. А уже 23 сентября стало известно, что супруги стали родителями в третий раз – у них родилась девочка.

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