Наоми Кэмпбелл наживалась на благотворительности

Британская модель присваивала взносы своей благотворительной организации Fashion for Relief, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, модель создала фонд для борьбы с бедностью, организация также спонсировала различные гуманитарные и экологические инициативы. Но оказалось, что организация Fashion for Relief передавала нуждающимся лишь малую часть собранных денег, а остальное тратила на роскошные гостиничные номера, авиабилеты, спа-процедуры и личных охранников самой Кэмпбелл. В списке несанкционированных трат есть даже сигареты.

С 2016 года организация собрала около 4,8 млн фунтов стерлингов на модных показах, однако передала партнерским организациям только 389 тыс. фунтов. Позже комиссия взыскала с Fashion for Relief 350 тыс. фунтов в пользу двух фондов, которые так и не дождались выплат от организации Кэмпбелл.

Также выяснилось, что коллега модели и одновременно попечитель Fashion for Relief Бьянка Хеллмих получала от фонда по 26 тыс. фунтов стерлингов в год на командировки. Дополнительно фонд перечислил ей еще 29 тыс. фунтов "за консультации". Теперь Хеллмих не сможет заниматься благотворительностью ближайшие девять лет, а сама Наоми лишена такого права на пять лет.

Комиссия установила, что фонд хаотично вел свою документацию. Отсутствовали важные счета и квитанции, протоколы и решения собраний руководителей фонда. А в 2018 году один из неназванных попечителей слетал в Канны за 14 тыс. евро. Перелет оплатила Fashion for Relief.

Помимо этого, на оплату гостиничного номера и спа-процедуры Кэмпбелл ушло около восьми тысяч евро. Она прожила в гостинице шесть дней, хотя благотворительное мероприятие длилось лишь два дня. За все это платил фонд.

В самой организации отметили, что у них не было штатного бухгалтера, а все финансовые и административные вопросы были отданы на аутсорсинг.

В середине сентября Кэмпбелл своим нарядом сразила участников Недели моды.