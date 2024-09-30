"Мог стать дедушкой": Дочь Курта Кобейна родила первенца
В январе 1992 года Курт Кобейн и Кортни Лав регулярно попадали в громкие скандалы из-за употребления запрещенных веществ. В тот же период актриса узнала, что беременна.
Испугавшись, что ребенок родится с отклонениями от нормы, Кобейн обратился к специалисту и вместе с возлюбленной прошел курс быстрой детоксикации – пара заперлась в отеле на несколько дней, принимая снотворное и синтетические опиоиды.
18 августа 1992 года девочка все же появилась на свет. Ее назвали Фрэнсис Бин Кобейн. Ее детство сложно назвать счастливым – она часто оставалась у бабушки с дедушкой, а ее мать так и не бросила пристрастия к запрещенным препаратам.
Стало известно, что дочь знаменитостей на прошлой неделе и сама стала мамой.
Фрэнсис Бин Кобейн поделилась в личном блоге трогательными снимками новорожденного малыша и его отца.
"17.09.2024. Ронин Уокер Кобейн Хоук, добро пожаловать в мир, мой самый прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете", – подписала фото она.
Поклонники осыпали пару поздравлениями:
- "Всей любви и энергии вам во всем мире!";
- "Сердце теряет сознание от вас, три ангела!";
- "Красота! Добро пожаловать! Вы станете лучшими родителями".
В 2021 году у Фрэнсис Кобейн и скейтбордиста Райли Хоука завязались отношения, в прошлом октябре пара скрепила их узами брака. На скромной церемонии присутствовали лишь самые близкие члены семьи, а проводил ее крестный отец наследницы Курта Кобейна – Майкл Стайп из группы R.E.M.
Ранее известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 28 сентября провела первое торжество в честь дочки Алмы – обряд "Қырқынан шығару".