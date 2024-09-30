"Мог стать дедушкой": Дочь Курта Кобейна родила первенца

32-летняя Фрэнсис Бин Кобейн – дочь Курта Кобейна и Корни Лав стала мамой. Дочь лидера "Нирваны" поделилась в личном блоге трогательными снимками новорожденного малыша и его отца, сообщает Zakon.kz.

В январе 1992 года Курт Кобейн и Кортни Лав регулярно попадали в громкие скандалы из-за употребления запрещенных веществ. В тот же период актриса узнала, что беременна.

Испугавшись, что ребенок родится с отклонениями от нормы, Кобейн обратился к специалисту и вместе с возлюбленной прошел курс быстрой детоксикации – пара заперлась в отеле на несколько дней, принимая снотворное и синтетические опиоиды.

18 августа 1992 года девочка все же появилась на свет. Ее назвали Фрэнсис Бин Кобейн. Ее детство сложно назвать счастливым – она часто оставалась у бабушки с дедушкой, а ее мать так и не бросила пристрастия к запрещенным препаратам.

Стало известно, что дочь знаменитостей на прошлой неделе и сама стала мамой.

Фрэнсис Бин Кобейн поделилась в личном блоге трогательными снимками новорожденного малыша и его отца.

"17.09.2024. Ронин Уокер Кобейн Хоук, добро пожаловать в мир, мой самый прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете", – подписала фото она.

Поклонники осыпали пару поздравлениями:

"Всей любви и энергии вам во всем мире!";

"Сердце теряет сознание от вас, три ангела!";

"Красота! Добро пожаловать! Вы станете лучшими родителями".

В 2021 году у Фрэнсис Кобейн и скейтбордиста Райли Хоука завязались отношения, в прошлом октябре пара скрепила их узами брака. На скромной церемонии присутствовали лишь самые близкие члены семьи, а проводил ее крестный отец наследницы Курта Кобейна – Майкл Стайп из группы R.E.M.

Ранее известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 28 сентября провела первое торжество в честь дочки Алмы – обряд "Қырқынан шығару".

