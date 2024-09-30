"Изгибы, как у Феррари": Жулдыз Абдукаримова сняла трендовое видео
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 30 сентября 2024 года, опубликовала в Instagram видео, снятое под завирусившуюся в Сети песню "Италия" российского и армянского поп-исполнителя Konfuz (настоящее имя Михаил Маргарян), сообщает Zakon.kz.
Ролик жена Кайрата Нуртаса подписала коротко: "Без комментариев", сопроводив запись смайликом в виде белого сердца.
Комментаторы в очередной раз восхитились красотой Абдукаримовой и пожелали ей счастья:
- "Красоточка".
- "Будьте счастливы".
- "Такая красивая и без косметики".
- "Не наращивает ресницы, ногти. Прекрасная".
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