"Изгибы, как у Феррари": Жулдыз Абдукаримова сняла трендовое видео

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 30 сентября 2024 года, опубликовала в Instagram видео, снятое под завирусившуюся в Сети песню "Италия" российского и армянского поп-исполнителя Konfuz (настоящее имя Михаил Маргарян), сообщает Zakon.kz.

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