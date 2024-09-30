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"Изгибы, как у Феррари": Жулдыз Абдукаримова сняла трендовое видео

&quot;Изгибы, как у Феррари&quot;: Жулдыз Абдукаримова сняла трендовое видео, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 14:49 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 30 сентября 2024 года, опубликовала в Instagram видео, снятое под завирусившуюся в Сети песню "Италия" российского и армянского поп-исполнителя Konfuz (настоящее имя Михаил Маргарян), сообщает Zakon.kz.

Ролик жена Кайрата Нуртаса подписала коротко: "Без комментариев", сопроводив запись смайликом в виде белого сердца.

Комментаторы в очередной раз восхитились красотой Абдукаримовой и пожелали ей счастья:

  • "Красоточка".
  • "Будьте счастливы".
  • "Такая красивая и без косметики".
  • "Не наращивает ресницы, ногти. Прекрасная".

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Ранее Жулдыз Абдукаримова заявила, что стала жертвой обмана и лишилась квартиры.

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