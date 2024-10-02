"Самая большая боль мужчины": Динара Сатжан вновь высказалась об армии Казахстана
Комментируя происходящее на видео, 42-летняя журналистка вновь высказалась о казахстанской армии и напомнила, что тоже является матерью солдата.
Фото: Instagram/dinarasatzhan
"Приказ есть приказ. Армия многому учит. Пусть наши солдаты всегда возвращаются домой. Я – мама солдата Даниала Ускенбая, и мы тоже ждем завершения службы", – написала Динара Сатжан в Stories.
Отметим, изначально ролик был опубликован в TikTok мобилографом акима Костанайской области Арманом Иса и стал одним из просматриваемых на его странице.
@_arman_isaev ♬ оригинальный звук — АРМАН ИСА
Публикация, на которую фоном наложена песня молодого исполнителя Sadraddin про матерей, не оставила равнодушными комментаторов:
- "Как ей тут не плакать".
- "Почему не обнял бабушку, она же плачет".
- "Почему нельзя обнять, сердце разрывается".
- "А представьте, ведь есть те, кто стоит, и к нему никто не подойдет обнять, поцеловать".
- "Да, после последних событий, конечно, мамочки будут плакать и не захотят отпускать своих сыновей".
- "Вот это и есть самая большая боль мужчины... Рядом самая родная, самая любимая мать, а он не может ее обнять. Вот это настоящая боль, а не ваши расставания с любимой (-ым)".
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11 августа 2024 года Динара Сатжан высказалась об армии Казахстана, в которой служит ее сын Даниал. Блогер, обращаясь к своим фолловерам, заявила, что они могут писать ей "что угодно", но она видит, "как армия, в частности, СГО РК, шлифует настоящих мужчин". В ответ подписчики заявили, что сыну Сатжан повезло больше, чем остальным, потому что она – медийная личность.