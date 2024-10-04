Дарья Мельникова показала, как "убрать" морщины на лице

Российская актриса театра, кино и дубляжа Дарья Мельникова, которая получила широкую известность за роль Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", после критики своей внешности сняла шуточное видео, сообщает Zakon.kz.

22 сентября 2024 года актриса Лиза Арзамасова, которая сыграла Галину Сергеевну в сериале "Папины дочки", опубликовала фото с Мельниковой. В комментариях посыпался негатив касательно внешности актрис – если одни написали, что "Дашка состарилась", то другие – "Лизка, как мужик".

Видимо, после этого и Дарья вдохновилась на ролик, который опубликовала в Instagram сегодня, 4 октября. Актриса его подписала: "Как я за один раз убрала первые и последние признаки старения".

Поклонники поддержали Мельникову своими комментариями, которые оставили под публикацией:

"Наконец-то! Хоть один честный паблик".

"Хочется выпуск про борьбу с лишним весом теперь".

"Я так тоже диском бабушке попробовала, не получилось".

"Сразу видно, не пропускала уроки грима в институте. Молодец, Даш!"

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