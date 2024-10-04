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Дарья Мельникова показала, как "убрать" морщины на лице

Дарья Мельникова показала, как &quot;убрать&quot; морщины на лице, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:05 Фото: Instagram/melnikovadsh
Российская актриса театра, кино и дубляжа Дарья Мельникова, которая получила широкую известность за роль Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", после критики своей внешности сняла шуточное видео, сообщает Zakon.kz.

22 сентября 2024 года актриса Лиза Арзамасова, которая сыграла Галину Сергеевну в сериале "Папины дочки", опубликовала фото с Мельниковой. В комментариях посыпался негатив касательно внешности актрис – если одни написали, что "Дашка состарилась", то другие – "Лизка, как мужик".

Видимо, после этого и Дарья вдохновилась на ролик, который опубликовала в Instagram сегодня, 4 октября. Актриса его подписала: "Как я за один раз убрала первые и последние признаки старения".

Поклонники поддержали Мельникову своими комментариями, которые оставили под публикацией:

  • "Наконец-то! Хоть один честный паблик".
  • "Хочется выпуск про борьбу с лишним весом теперь".
  • "Я так тоже диском бабушке попробовала, не получилось".
  • "Сразу видно, не пропускала уроки грима в институте. Молодец, Даш!"

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