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Сергей Жуков вспомнил про уроки от Вячеслава Добрынина

Сергей Жуков и Вячеслав Добрынин воспоминания, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 13:10 Фото: Instagram/sezhukov
Солист и лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков на днях разместил нарезку из архивных видео. Расписывая происходящее в кадре, музыкант поблагодарил судьбу за возможность поработать со знаменитым композитором Вячеславом Добрыниным, сообщает Zakon.kz.

Публикация на странице музыканта в Instagram появилась 6 октября 2024 года. На записи 1997 года Добрынин и Жуков находятся в студии и ведут непринужденную беседу. В какой-то момент Добрынин уточняет, что происходит исторический момент, и передает привет маме Жукова.

В подписи к ролику Жуков подчеркивает, что музыка – это не просто творчество или работа.

"Музыка – это мой ключик к самым невероятным событиям в жизни и людям, которые останутся со мной навсегда… Вот так судьба подарила мне возможность работать с Вячеславом Добрыниным. Маэстро, ваши талант и мудрость сопровождают меня до сих пор. Cпасибо, что дали возможность учиться у вас".Сергей Жуков

Продолжая, певец отмечает, что несмотря на грусть, все равно не получается смотреть это видео без улыбки.

"Приятно осознавать, что такие моменты навсегда остались в моем сердце – теплые, искренние, незабываемые". Сергей Жуков

Комментаторы поблагодарили за размещенные кадры и попросили почаще делиться подобным.

Вячеслав Добрынин cкончался 1 октября 2024 года. Ему было 78 лет.

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Добрынин написал легендарные песни "Всё, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Прощай, от всех вокзалов поезда...", "Синий туман", "Ни минуты покоя", "Не сыпь мне соль на рану...", "Белая медведица", "За милых дам". За всю карьеру он написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов.

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