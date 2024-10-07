Марк Цукерберг создал для жены уникальный минивэн

40-летний американский медиамагнат Марк Цукерберг любит радовать супругу. Не так давно соучредитель Facebook установил скульптуру Присциллы Чан у себя дома. Теперь же филантроп заказал для нее удлиненный Porsche Cayenne Turbo GT, сообщает Zakon.kz.

О дорогостоящей покупке Цукерберг рассказал на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что жена хотела минивэн, и поскольку Porsche не продает их, тогда он взял дело в свои руки. Цукерберг утверждает, что сам спроектировал этот так называемый минивэн, оснащенный электрическими раздвижными дверьми. Теперь машина предназначена для семейных поездок.

Цукерберг также заказал одну модель для себя. Судя по всему, это единственные Porsche-минивэны в мире.

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Цукерберг и Чан поженились в 2012 году после десяти лет отношений. Они организовали скромную свадьбу в собственном доме в Калифорнии. На церемонии присутствовали всего около 100 человек, которые даже не знали, что будут приглашены на свадьбу. Пара воспитывает троих дочерей.

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Впрочем, Чан не отстает и тоже любит удивлять мужа. 14 мая Марку Цукербергу исполнилось 40 лет. Тогда Присцилла поздравила супруга небольшим ностальгическим путешествием по важным для миллиардера местам.