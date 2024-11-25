Настя Ивлеева познакомила нового бойфренда с семьей

После "голой вечеринки" Настя Ивлеева ведет непубличный образ жизни: девушка не общается с журналистами и редко публикует контент в соцсетях. Но недавно ведущая "Орла и решки" рассказала о переменах в личной жизни в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

Ивлеева опубликовала милый снимок с племянницей, но фото подписала так:

"Приехала знакомить парня с семьей".

Вполне вероятно, что у Насти появился бойфренд и раз уж она решилась представить его своим близким, значит, все серьезно.

Фото: Telegram-канал Насти Ивлеевой

До этого Настя уже была замужем. Ивлеева и Элджей поженились в 2019-м, но спустя всего два года развелись. Причину расставания пара оставила в секрете. В 2022 году телеведущая попыталась найти любовь в рамках шоу "Сердце Ивлеевой", но потерпела неудачу.

Ранее Настя Ивлеева отреагировала на заявление Филиппа Киркорова о "голой вечеринке" о том, что она не извинилась после скандального мероприятия.

