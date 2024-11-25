Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Настя Ивлеева познакомила нового бойфренда с семьей

Настя Ивлеева познакомила нового бойфренда с семьей, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 07:51 Фото: Instagram/_agentgirl_
После "голой вечеринки" Настя Ивлеева ведет непубличный образ жизни: девушка не общается с журналистами и редко публикует контент в соцсетях. Но недавно ведущая "Орла и решки" рассказала о переменах в личной жизни в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

Ивлеева опубликовала милый снимок с племянницей, но фото подписала так:

"Приехала знакомить парня с семьей".

Вполне вероятно, что у Насти появился бойфренд и раз уж она решилась представить его своим близким, значит, все серьезно.

Настя Ивлеева познакомила нового бойфренда с семьей, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 07:51

Фото: Telegram-канал Насти Ивлеевой

До этого Настя уже была замужем. Ивлеева и Элджей поженились в 2019-м, но спустя всего два года развелись. Причину расставания пара оставила в секрете. В 2022 году телеведущая попыталась найти любовь в рамках шоу "Сердце Ивлеевой", но потерпела неудачу.

Ранее Настя Ивлеева отреагировала на заявление Филиппа Киркорова о "голой вечеринке" о том, что она не извинилась после скандального мероприятия.

Читайте также

Российская телеведущая Тина Канделаки сообщила о смерти матери
Российская телеведущая Тина Канделаки сообщила о смерти матери
Любовь Успенская впервые вывела дочь на сцену после ее побега в Израиль
Любовь Успенская впервые вывела дочь на сцену после ее побега в Израиль
Певица Валерия обратилась к своей 86-летней маме
Певица Валерия обратилась к своей 86-летней маме
Аксинья Титова
Россия Telegram 2024 год Шоу-бизнес Семья Отношения Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
гороскоп, астрономия,
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: