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Настя Ивлеева о слухах и догадках: После "отмены" и творческого отпуска жизнь есть

российский блогер, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 23:26 Фото: Instagram/_agentgirl_
Российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева высказалась по поводу своих планов на будущее, а также рассказала о своей жизни после скандально известной "голой" вечеринки, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала пост в Telegram.

"Дорогие мои, хочу выступить в непривычном для себя формате. Прокомментировать слухи, догадки, инсайты. Можно называть, как угодно. Решила ответить сразу всем. И вот по какому поводу. За последнее время к моей команде достаточно часто обращались за комментарием представители разных СМИ. С каждым изданием их "источники", в том числе из категории "топ-менеджеров медиахолдингов", делились эксклюзивной информацией, что я присоединилась к одной из команд на "медиарынке". Назывались разные имена и медиа проекты". Настя Ивлеева

В ответ на слухи блогерша заявила, что за время моего творческого отпуска к ней обращались с предложением о помощи и сотрудничестве представители разных команд, холдингов, компаний. В том числе Ксения Собчак, представители проекта СоловьевLive, Кристины Потупчик и др. 

"Отдельно хочу отметить, что за время моего творческого отпуска большая часть людей, с которыми я сотрудничала приличное количество лет и сотворила много успешных проектов (в том числе и некоторые уважаемые и цитируемые "медиа топ-менеджеры"), не проявили, как мне кажется, никакого (адекватного) интереса к моему творческому отпуску – от слова совсем. Но могли давать местами не очень, на мой взгляд, удачные комментарии СМИ обо мне и моих действиях в этот период. Были исключения. Но лишь исключения", – написала Ивлеева.

И в конце она рассказала, что планирует в скором времени удивить своих поклонников

"Единственное, что было верно в некоторых цитатах, это то, что после "отмены" и творческого отпуска жизнь есть. Она идет. И она прекрасна. Пара слов про команду: она действительно новая и она крутая! Предлагаю меньше слов, больше дела! В ближайшее время поделюсь с вами чем-то новым, интересным, захватывающим", – резюмировала телеведущая.

30 апреля 2024 года стало известно, что Настя Ивлеева удалила все посты в Instagram. А в начале мая оскандалившаяся блогер дала первое интервью после "голой" вечеринки.

Напомним, неприятности у Ивлеевой начались после "голой" вечеринки, которую она организовала в декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор".

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