Николай Басков показал свою красивую маму
Фото: Instagram/nikolaibaskov
"Золотой голос России" показал свою красивую и моложавую маму, сообщает Zakon.kz.
Судя по публикации певца в Instagram, Елене Николаевне Басковой на днях исполнилось 69 лет. Певец поблагодарил ее за мудрость, поддержку и материнскую любовь.
Фото: Instagram/nikolaibaskov
Кстати, мама Баскова по образованию учитель математики. Именно она настояла, чтобы Николай занимался музыкой, и вместе с сыном стала дома разучивать нотную грамоту.
А "лучшая подруга" певца Ольга Бузова в это время находится в Китае с Михаилом Галустяном.
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