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Николай Басков показал свою красивую маму

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 07:33 Фото: Instagram/nikolaibaskov
"Золотой голос России" показал свою красивую и моложавую маму, сообщает Zakon.kz.

Судя по публикации певца в Instagram, Елене Николаевне Басковой на днях исполнилось 69 лет. Певец поблагодарил ее за мудрость, поддержку и материнскую любовь.

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 07:33

Фото: Instagram/nikolaibaskov

Кстати, мама Баскова по образованию учитель математики. Именно она настояла, чтобы Николай занимался музыкой, и вместе с сыном стала дома разучивать нотную грамоту.

А "лучшая подруга" певца Ольга Бузова в это время находится в Китае с Михаилом Галустяном.

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