Николай Басков показал свою красивую маму

"Золотой голос России" показал свою красивую и моложавую маму, сообщает Zakon.kz.

Судя по публикации певца в Instagram, Елене Николаевне Басковой на днях исполнилось 69 лет. Певец поблагодарил ее за мудрость, поддержку и материнскую любовь.

Фото: Instagram/nikolaibaskov

Кстати, мама Баскова по образованию учитель математики. Именно она настояла, чтобы Николай занимался музыкой, и вместе с сыном стала дома разучивать нотную грамоту.

А "лучшая подруга" певца Ольга Бузова в это время находится в Китае с Михаилом Галустяном.