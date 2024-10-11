Жулдыз Абдукаримова получает угрозы от неизвестных

Не так давно жена казахстанского артиста Кайрата Нуртаса поведала общественности историю о том, как она стала жертвой обмана, оставшись без квартиры. Жулдыз Абдукаримова даже обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

Тогда мама четвертых детей заявила, что надеется на справедливое решение суда.

Однако после того, как история стала достоянием общественности, Абдукаримовой поступают звонки от неизвестных. Кроме того, ее через других настоятельно просят убрать всю опубликованную информацию.

Она уточнила, что это произошло во время командировки в Шымкенте.

"Тогда незнакомые люди обращались к моим знакомым и говорили: "Пусть уберет со своей страницы информацию, которую выложила о суде. Если не будет публиковать, мы готовы пойти на переговоры". Жулдыз Абдукаримова

Но, по словам артистки, она не собирается идти у них на поводу.

"Я не согласна ни на какие переговоры вне судебного процесса". Жулдыз Абдукаримова

Также при размещении публикации Абдукаримова отметила представителей акимата, правоохранительных органов, суда и даже аккаунт Касым-Жомарта Токаева.

Впервые об обмане блогер написала 26 сентября. Тогда она рассказала о предательстве человека, которого считала близким. Уже через несколько дней появились подробности: Абдукаримова опубликовала новый пост, где подробно изложила историю, как стала жертвой обмана и лишилась квартиры.