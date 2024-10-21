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Поклонники осыпали комплиментами Ким Кардашьян в день ее рождения

Поклонники осыпали комплиментами Ким Кардашьян в день ее рождения, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 14:33 Фото: Instagram/kimkardashian
Сегодня, 21 октября 2024 года, американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян отмечает свой 44-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories именинница уже показала, какой костюм выбрала для празднования 44-летия, а также показала торт.

Поклонники осыпали комплиментами Ким Кардашьян в день ее рождения, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 14:33

Фото: Instagram/kimkardashian

Чуть ранее Ким опубликовала кадры с новой фотосессии, под которой поклонники поздравили ее с днем рождения.

Комментаторы также осыпали своего кумира комплиментами:

  • "Королева".
  • "Шикарная".
  • "Потрясающая".
  • "Удивительная".
  • "С днем рождения, звезда".
  • "Самая красивая женщина в мире".

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Ранее мы писали, что дети Ким Кардашьян подыскивают ей жениха. Об этом звезда реалити-шоу призналась 15 августа 2024 года на реалити-шоу Джимми Фэллонома.

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