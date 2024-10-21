Поклонники осыпали комплиментами Ким Кардашьян в день ее рождения
Фото: Instagram/kimkardashian
Сегодня, 21 октября 2024 года, американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян отмечает свой 44-й день рождения, сообщает Zakon.kz.
В Instagram-Stories именинница уже показала, какой костюм выбрала для празднования 44-летия, а также показала торт.
Фото: Instagram/kimkardashian
Чуть ранее Ким опубликовала кадры с новой фотосессии, под которой поклонники поздравили ее с днем рождения.
Комментаторы также осыпали своего кумира комплиментами:
- "Королева".
- "Шикарная".
- "Потрясающая".
- "Удивительная".
- "С днем рождения, звезда".
- "Самая красивая женщина в мире".
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