Поклонники осыпали комплиментами Ким Кардашьян в день ее рождения

Сегодня, 21 октября 2024 года, американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян отмечает свой 44-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories именинница уже показала, какой костюм выбрала для празднования 44-летия, а также показала торт.

Фото: Instagram/kimkardashian

Чуть ранее Ким опубликовала кадры с новой фотосессии, под которой поклонники поздравили ее с днем рождения.

Комментаторы также осыпали своего кумира комплиментами:

"Королева".

"Шикарная".

"Потрясающая".

"Удивительная".

"С днем рождения, звезда".

"Самая красивая женщина в мире".

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