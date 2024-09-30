Очередное торжество Баян Алагузовой впечатлило казахстанцев

На прошедших выходных казахстанский продюсер Баян Алагузова, не так давно ставшая многодетной мамой, устроила праздник. В доме артистки в честь младшей дочери Алмы провели обряд "қырқынан шығару", сообщает Zakon.kz.

Кадрами с мероприятия Алагузова поделилась на странице в Instagram. Гостями торжества стали родственники и ближайшие друзья.

В подписи к публикации значится следующая подпись:

"Хотите быть счастливыми – будьте! Счастье не приходит извне, его надо найти в себе, в душе, в сердце, во всем, что тебя окружает! Хочешь счастья, делись счастьем! Счастливый день сегодня".

Комментаторы оставили ряд добрых пожеланий и отметили, что "в 50 лет жизнь только начинается".

Пусть растет здоровой и счастливой.

Пусть девочки будут счастливы. Еще мальчика надо.

Поздравляю. Как же красиво все.

Алиса и Алма уже счастливые, хорошие родители рядом.

Вот ... в таком возрасте нужно рожать, все бытовые проблемы решены, только праздновать и все.

Молодец Баян. Заслужила счастье.

Вот это да, в 50 жизнь только начинается. Класс.

Қырқынан шығару – обряд, который проводится, когда исполняется 40 дней ребенку со дня его рождения. По традиции в обряде принимают участие только женщины. Как правило, это мать ребенка, кіндік шеше (крестная), бабушки, тетушки и самые близкие и уважаемые в роду женщины.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

14 сентября Баян Алагузова провела обряд "Қырқынан шығару" для дочери Алисы.