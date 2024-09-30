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Очередное торжество Баян Алагузовой впечатлило казахстанцев

Очередное торжество Баян Алагузовой восхитило пользователей Казнета, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 10:29 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
На прошедших выходных казахстанский продюсер Баян Алагузова, не так давно ставшая многодетной мамой, устроила праздник. В доме артистки в честь младшей дочери Алмы провели обряд "қырқынан шығару", сообщает Zakon.kz.

Кадрами с мероприятия Алагузова поделилась на странице в Instagram. Гостями торжества стали родственники и ближайшие друзья.

В подписи к публикации значится следующая подпись:

"Хотите быть счастливыми – будьте! Счастье не приходит извне, его надо найти в себе, в душе, в сердце, во всем, что тебя окружает! Хочешь счастья, делись счастьем! Счастливый день сегодня".

Комментаторы оставили ряд добрых пожеланий и отметили, что "в 50 лет жизнь только начинается".

  • Пусть растет здоровой и счастливой.
  • Пусть девочки будут счастливы. Еще мальчика надо.
  • Поздравляю. Как же красиво все.
  • Алиса и Алма уже счастливые, хорошие родители рядом.
  • Вот ... в таком возрасте нужно рожать, все бытовые проблемы решены, только праздновать и все.
  • Молодец Баян. Заслужила счастье.
  • Вот это да, в 50 жизнь только начинается. Класс.

Қырқынан шығару – обряд, который проводится, когда исполняется 40 дней ребенку со дня его рождения. По традиции в обряде принимают участие только женщины. Как правило, это мать ребенка, кіндік шеше (крестная), бабушки, тетушки и самые близкие и уважаемые в роду женщины.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

14 сентября Баян Алагузова провела обряд "Қырқынан шығару" для дочери Алисы.

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