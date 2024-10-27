35-летняя жена Петросяна удивила подписчиков новым образом
Фото: Instagram/bruhunova
Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна порадовала подписчиков новым образом, сообщает Zakon.kz.
Татьяна Брухунова 27 октября опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует в пальто и шляпе.
"Будто кадр из "Ликвидации", – написала она под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Удивлять не устаете нас! Так круто встретились разные эпохи в одном образе.
- Звезда! Очень красивая, Таня!
- Как это красиво! У вас потрясающее чувство вкуса и стиля!
Ранее жена Евгения Петросяна рассказала о болезни четырехлетнего сына Вагана и годовалой дочери Матильды. Татьяна Брухунова призналась, что у нее уже не осталось сил.
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