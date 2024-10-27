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35-летняя жена Петросяна удивила подписчиков новым образом

35-летняя жена Петросяна удивила подписчиков новым образом , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 01:30 Фото: Instagram/bruhunova
Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна порадовала подписчиков новым образом, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Брухунова 27 октября опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует в пальто и шляпе.

"Будто кадр из "Ликвидации", – написала она под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Удивлять не устаете нас! Так круто встретились разные эпохи в одном образе.
  • Звезда! Очень красивая, Таня!
  • Как это красиво! У вас потрясающее чувство вкуса и стиля!

Ранее жена Евгения Петросяна рассказала о болезни четырехлетнего сына Вагана и годовалой дочери Матильды. Татьяна Брухунова призналась, что у нее уже не осталось сил. 

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