35-летняя жена Петросяна удивила подписчиков новым образом

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна порадовала подписчиков новым образом, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Брухунова 27 октября опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует в пальто и шляпе.

"Будто кадр из "Ликвидации", – написала она под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:



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