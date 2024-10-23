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Жена Петросяна рассказала о болезни их малолетних детей

Жена Петросяна рассказала о болезни их малолетних детей, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 15:56 Фото: Instagram/bruhunova
Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна рассказала о болезни четырехлетнего сына Вагана и годовалой дочери Матильды. Татьяна Брухунова призналась, что у нее уже не осталось сил, сообщает Zakon.kz.

О непростом периоде Брухунова поведала в личном блоге. Супруга 79-летнегот артиста подчеркнула, что дети болеют уже две недели.

"Спать хочу страшно. Две недели без сна... дети болеют по очереди. Сегодня Ваган пошел на второй круг. Сама тоже болею... Сил нет совсем... Осень! Спасите-помогите", – говорится в ее заявлении.

Жена Петросяна рассказала о болезни их малолетних детей, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 15:56

Фото: Instagram/stories/bruhunova

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. Юморист старше супруги на 44 года. В марте 2024 года она шокировала поклонников новостью о том, что они с Петросяном стали родителями второй раз. Фанаты тут же начали строить догадки о том, могла ли женщина родить сама или же это сделала суррогатная мать.

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И вот в день рождения дочери, 13 октября 2024 года, она решила доказать, что самостоятельно выносила и родила наследницу. Брухунова опубликовала фото из личного архива, на котором явно заметен животик.

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