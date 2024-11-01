Модель Лиза Василенко ушла от рэпера Моргенштерна

Пара российского рэпера Моргенштерна и Лизы Василенко была одной из самых обсуждаемых в социальных сетях. Ведь девушкой рэпера стала модель Onlyfans, которая зарабатывала миллионы, публикуя свои откровенные фото, сообщает Zakon.kz.

Сам 26-летний Алишер (Моргенштерн) не раз говорил, что Лиза его настоящая любовь. Она помогла ему выйти из депрессии после развода с его бывшей женой Диларой.



Внимание фанатов привлекло то, что Моргенштерна давно не видно в социальных сетях Лизы. Поклонники отметили несколько моментов, свидетельствующих об их расставании. Во-первых, у Василенко опубликовано видео, в котором звучат такие строки: "Больше всего Лиза любила себя". Девушка подчеркнула, что теперь это ее жизненный девиз.

До этого модель делала посты, в которых рассказывала о переезде. Они с артистом жили в Лондоне. Также молодые люди отписались друг от друга и удалили все совместные фото. Официальных комментариев от сторон пока нет.

Ранее российский актер Владимир Селиванов из "Реальных пацанов" подал иск к бывшей супруге. Он хочет определить место жительства их общей дочери Евы. А на днях 39-летний музыкант объяснил, почему хочет через суд добиться опеки.

