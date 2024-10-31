Звезда "Реальных пацанов" с экс-супругой делят дочь через соцсети

Недавно российский актер Владимир Селиванов из "Реальных пацанов" подал иск к бывшей супруге. Он хочет определить место жительства их общей дочери Евы. А на днях 39-летний музыкант объяснил, почему хочет через суд добиться опеки, сообщает Zakon.kz.

По словам артиста, он решил выступить с объяснениями, так как вокруг его семьи может быть "много вранья и провокаций".

"Я очень люблю всех своих детей, а их четверо. Я содержу их всех от кружков до носков и провожу с ними много времени. К сожалению, со стороны моей бывшей супруги стали случаться некрасивые, опасные для психики ребенка манипуляции. Я не хочу говорить про нее дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему "срочно перечисли денег или дочь ты не увидишь", и это в присутствии дочери, стали нормой". Владимир Селиванов

Фото: Instagram/stories/selivanov_v

Далее, как он отметил в Instagram, судебный процесс инициировала сама экс-жена.

"Также стало нормой транслировать свои запросы непосредственно через ребенка: "папа перечисли маме денег...". И как я могу объяснить семилетнему ребенку, что я даю маме достаточно денег, но она не использует их по назначению. И такое погружение ребенка в вопросы, касающиеся взрослых людей, недопустимы в воспитании. Я хочу, чтобы ребенок жил здоровым и любимым, а не был постоянным инструментом шантажа и манипуляций". Владимир Селиванов

Также он уточнил, что определение места жительства не является основанием препятствия общения дочки с матерью.

"Но только судебное решение может определить порядок общения", – заключил актер.

Сама же экс-супруга решительно заявила в социальных сетях, что "никто ее не запугает и тем более не заберет у нее дочь".

"Селиванов! Мы родители, наша задача – сберечь детей от всех невзгод, поддерживать друг друга, даже когда мы не в браке. А заставлять ребенка делать выбор между родителями – это бесчеловечно!" – обратилась девушка к экс-мужу в сторис.

Звезда "Реальных пацанов" расстался с женой Викторией Маркиной в 2023 году. Уже в 2024 году он стал отцом во второй раз. У его новой возлюбленной есть двое детей от предыдущего брака.

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