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Жена Петросяна восхитила фанатов в домашнем халате

Жена Петросяна восхитила фанатов в домашнем халате, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 00:45 Фото: Instagram/bruhunova
Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Брухунова 8 ноября разместила снимок, на котором она позирует в синем бархатном халате. 

"Посреди комнаты – огромная изразцовая печка. На каждом изразце – картинка:  роза – сердце – корабль. А в единственном окне – снег, снег, снег", – процитировала жена Петросяна Марию Цветаеву.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

  • Печка безусловно хороша, но вы, Татьяна, прекрасны. Тонкая, звонкая, с чистыми помыслами и искренностью, которая сейчас большая редкость. 
  • Если бы вас не было, вас бы надо было придумать такую неповторимую!
  • Как нам в наше время не хватает женщин умных, любящих, красивых, порядочных. В таком дефиците естественность.

Ранее Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новой порцией осенних луков и заодно пообщалась с комментаторами. 

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