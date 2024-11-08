Жена Петросяна восхитила фанатов в домашнем халате
Фото: Instagram/bruhunova
Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Татьяна Брухунова 8 ноября разместила снимок, на котором она позирует в синем бархатном халате.
"Посреди комнаты – огромная изразцовая печка. На каждом изразце – картинка: роза – сердце – корабль. А в единственном окне – снег, снег, снег", – процитировала жена Петросяна Марию Цветаеву.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Печка безусловно хороша, но вы, Татьяна, прекрасны. Тонкая, звонкая, с чистыми помыслами и искренностью, которая сейчас большая редкость.
- Если бы вас не было, вас бы надо было придумать такую неповторимую!
- Как нам в наше время не хватает женщин умных, любящих, красивых, порядочных. В таком дефиците естественность.
Ранее Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новой порцией осенних луков и заодно пообщалась с комментаторами.
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