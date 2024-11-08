Жена Петросяна восхитила фанатов в домашнем халате

Фото: Instagram/bruhunova

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: