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Путешествующая с мужем Кристина Орбакайте поделилась снимками со сказочного острова

Путешествующая с мужем Кристина Орбакайте поделилась снимками со сказочного острова, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 15:08 Фото: Instagram/orbakaite_k
53-летняя дочь Примадонны Кристина Орбакайте спустя 14 лет вновь побывала на острове Бали вместе с мужем Михаилом Земцовым. За это она поблагодарила друзей, сообщает Zakon.kz.

Фотографии со сказочного острова российская эстрадная певица и актриса опубликовала 30 октября 2024 года в своем Instagram.

"Мы с Михаилом Земцовым были на острове Бали в 2010 году, благодаря нашим друзьям мы увидели и прочувствовали это замечательное место по-новому. Спасибо за гостеприимство, надеемся на скорую встречу", – написала Орбакайте под публикацией.

Фолловеры осыпали Кристину с мужем комплиментами, пожелав им счастья:

  • "Просто красивая и гармоничная пара".
  • "Я сейчас на Бали и могу вас понять, это рай".
  • "Какая же прекрасная пара, всегда любуюсь вами".
  • "Кристиночка, как же я рада за вас! Счастья вам и вашей семье!"
  • "Красивая пара, счастья, радости вам, и долгих лет в любви и в достатке".
  • "Энергия от ваших фото – божественная! Человек сам себя делает счастливым! Спасибо, что делитесь!"

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17 октября 2024 года Кристина Орбакайте отметила, что "всегда здорово и интересно открывать для себя новые места". Тогда же она сообщила, что в их с мужем истории путешествий "теперь есть и Новая Зеландия", и опубликовала снимки из этой страны. Трогательные фото с супругом восхитили подписчиков певицы. А 23 октября артистка поделилась видео из Сиднея.

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