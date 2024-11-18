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Макпал Жунусова показала 88-летнюю маму

Макпал Жунусова показала 88-летнюю маму, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 12:03 Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова, которая несколько дней назад поздравила маму с 88-летием, порадовала подписчиков в Instagram редкими кадрами семейного застолья, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 17 ноября 2024 года, 60-летняя артистка опубликовала видео, в котором показала, как в узком семейном кругу отметили день рождения родительницы.

Поклонники Жунусовой поздравили ее маму с днем рождения и пожелали имениннице крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни:

  • "Мама очень милая".
  • "Пусть ваша мама живет долго".
  • "Молодцы! Очень красиво! Дружная семья! Удачи вам!"
  • "Наша золотая певица, пусть ваша мама проживет 100 лет".
  • "Самые прекрасные моменты. Вы рядом с мамой, родными. Прекрасно!"
  • "Желаю вашей маме крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Бог дарует сил".
  • "Смотря на Умит апай, я радуюсь, словно вижу свою маму. Пусть проживет 100 лет".

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15 ноября Макпал Жунусова поздравила маму с днем рождения, посвятив ей песню.

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