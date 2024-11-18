Макпал Жунусова показала 88-летнюю маму

Фото: Instagram/zhunusova.makpal

Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова, которая несколько дней назад поздравила маму с 88-летием, порадовала подписчиков в Instagram редкими кадрами семейного застолья, сообщает Zakon.kz.

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