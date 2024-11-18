Макпал Жунусова показала 88-летнюю маму
Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Известная казахстанская эстрадная певица Макпал Жунусова, которая несколько дней назад поздравила маму с 88-летием, порадовала подписчиков в Instagram редкими кадрами семейного застолья, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 17 ноября 2024 года, 60-летняя артистка опубликовала видео, в котором показала, как в узком семейном кругу отметили день рождения родительницы.
Поклонники Жунусовой поздравили ее маму с днем рождения и пожелали имениннице крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни:
- "Мама очень милая".
- "Пусть ваша мама живет долго".
- "Молодцы! Очень красиво! Дружная семья! Удачи вам!"
- "Наша золотая певица, пусть ваша мама проживет 100 лет".
- "Самые прекрасные моменты. Вы рядом с мамой, родными. Прекрасно!"
- "Желаю вашей маме крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Бог дарует сил".
- "Смотря на Умит апай, я радуюсь, словно вижу свою маму. Пусть проживет 100 лет".
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15 ноября Макпал Жунусова поздравила маму с днем рождения, посвятив ей песню.
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