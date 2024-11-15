Внучка Дональда Трампа решила, чем будет заниматься в ближайшее время

17-летняя Кай Мэдисон Трамп определилась с любимым занятием на ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Внучка избранного президента США решила стать гольф-инфлюэнсером. В конце октября дочь Дональда Трампа младшего и Ванессы Трамп запустила свой одноименный YouTube-канал, где рассказывает о жизни и тренировках. Сейчас на ее канале только четыре полноценных видео и 265 тыс. подписчиков.

Как отмечают подписчики Кай, скорость развития ее карьеры инфлюэнсера ошеломляет. Она уже представляет гольф-бренд Callaway Next и даже выиграла чемпионат среди женщин на поле своего деда в Палм-Бич.

Любимый дедушка, конечно же, поминается добрым словом. В недавнем видео она благодарит его за поддержку и помощь в поступлении в университет Майами.

Также после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие книги стремительно взлетели в чарты бестселлеров.