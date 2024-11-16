Такер Карлсон взял интервью у Хасбика

Российский видеоблогер Хасбулла Магомедов встретился с известным американским журналистом, сообщает Zakon.kz.

Анонс интервью появился 16 ноября на странице журналиста в Instagram.

В беседе с ним Хасбик рассказал о своем отношении к Майку Тайсону после того, как боксер принял его за ребенка. Известно, что мужчина страдает неустановленной генетической аномалией. Также Хасбик ответил, нравятся ли ему американцы.

"Я хочу, чтобы был во всем мире мир", – отметил дагестанский блогер, отвечая на вопрос о США.

Между тем сегодня в Техасе проходит бой Майка Тайсона с другим блогером.