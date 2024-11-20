Многодетный Торегали Тореали впервые показал младшего сына

32-летний казахстанский исполнитель Торегали Тореали продемонстрировал кадры семейной идиллии. Звездное семейство сейчас отдыхает в Катаре, сообщает Zakon.kz.

Снимки с женой и сыновьями Тореали опубликовал на странице в Instagram 20 ноября 2024 года.

В подписи к серии фотографий народный любимец объяснил, почему подписывает себя как ТТТ.

Согласно его разъяснению: "Первая буква "Т" обозначает его род Татыран, вторые две "Т" – это его имя и фамилия".

В июле 2024 года исполнитель песни "Таңғажайып" шестой раз стал отцом.

Тогда он показал фотографии со своей супругой из больничной палаты. В подписи под постом Торегали пошутил, что роддом стал его вторым домом.