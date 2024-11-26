Баян Алагузова показала главу ее большой семьи

Счастливая многодетная Баян Алагузова продолжает радовать свою многомиллионную аудиторию в Instagram солнечными фотографиями, сделанными во время отдыха в Дубае, сообщает Zakon.kz.

К примеру, накануне, 25 ноября 2024 года, известный казахстанский продюсер показала главу ее большой семьи. И речь тут не про ее мужа – бизнесмена Турсена Алагузова, кадрами с которым 50-летняя знаменитость тоже поделилась.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Интересный собеседник и глава нашей большой семьи", – подписала снимок со свекром Турумом Алагузовым Баян в Stories.

Также продюсер опубликовала фотографии своих маленьких дочерей – Алисы и Алмы, а также матери Гульжамал Мухитденовой, которая мило улыбается рядом с зятем.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Отметим, что и свекор не оставил без внимания свою знаменитую невестку, посвятив ей пост, под которым написал:

"Незаметно подошла и... как напугала!. Я аж смехом подавился".

Баян Алагузова с семьей в середине ноября 2024 года улетела на отдых в Дубай, где отметила три месяца своей младшей дочери Алмы. Позднее продюсер вызвала восторг поклонников простым семейным роликом с вечерней прогулки с дочерями и мужем. Затем многодетная мама опубликовала нежное видео с дочерью Алисой.