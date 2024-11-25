Ирина Шейк поделилась архивным фото матери

Супермодель Ирина Шейк в честь Международного Дня матери, который отмечался 24 ноября, разместила архивное фото в сторис личного аккаунта в Instagram, сообщает Zakon.kz.

К снимку есть небольшой комментарий:

"С днем мамочки!"

Стоит отметить, что 38-летняя актриса не так часто делится подобными кадрами.

Фото: Instagram/stories/irinashayk

День матери – международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты.

К слову, в этот день и певица Валерия обратилась к своей 86-летней маме.

Семейные праздники, посвященные бабушкам, мамам, папам, дедушкам и дочерям, становятся все популярнее. К примеру, есть добрый праздник и у мальчиков. 22 ноября – День сыновей, или День сына.

Что касается самой Шейк, то 16 октября 2024 года она поделилась фотографиями с модного показа Victoria's Secret. Снимки не оставили равнодушными ее фанатов.