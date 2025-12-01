"Тележка с сокровищами": подросшие дочери семьи Алагузовых очаровали поклонников звездных родителей

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова продолжает радовать своих подписчиков в Instagram красочными семейными фото и видео, сделанными на отдыхе в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Так, накануне 51-летняя селебрити опубликовала новый снимок подросших дочерей Алисы и Алмы.

"Алисён, Алмусён", – написала под публикацией Алагузова 30 ноября 2025 года.

А сегодня, 1 декабря, продюсер поделилась в Stories фотографией мужа с младшими дочерями.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Наше доброе утро", – подписала фото Алагузова.

Фолловеры в очередной раз восхитились красотой наследниц звездной семьи и пожелали им счастья:

"Сладкие".

"Тележка с сокровищами".

"Как они похожи друг на друга".

"Алмуся стала такой красоткой".

"Алиса будет такой же красивой, как мама".

"Прекрасные дочки самых лучших родителей".

"Как хорошо, что вы их родили, счастливые девочки".

"Как хорошо, что они есть друг у друга, тфу-тфу-тфу".

"Сладкие конфетки: одна на маму похожа, другая – на папу".

"Чтобы росли на радость родителям! Здоровья деткам и родителям!"

