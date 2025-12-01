#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Культура и шоу-бизнес

"Тележка с сокровищами": подросшие дочери семьи Алагузовых очаровали поклонников звездных родителей

продюсер Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 17:39 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова продолжает радовать своих подписчиков в Instagram красочными семейными фото и видео, сделанными на отдыхе в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Так, накануне 51-летняя селебрити опубликовала новый снимок подросших дочерей Алисы и Алмы.

"Алисён, Алмусён", – написала под публикацией Алагузова 30 ноября 2025 года.

А сегодня, 1 декабря, продюсер поделилась в Stories фотографией мужа с младшими дочерями.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Наше доброе утро", – подписала фото Алагузова.

Фолловеры в очередной раз восхитились красотой наследниц звездной семьи и пожелали им счастья:

  • "Сладкие".
  • "Тележка с сокровищами".
  • "Как они похожи друг на друга".
  • "Алмуся стала такой красоткой".
  • "Алиса будет такой же красивой, как мама".
  • "Прекрасные дочки самых лучших родителей".
  • "Как хорошо, что вы их родили, счастливые девочки".
  • "Как хорошо, что они есть друг у друга, тфу-тфу-тфу".
  • "Сладкие конфетки: одна на маму похожа, другая – на папу".
  • "Чтобы росли на радость родителям! Здоровья деткам и родителям!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 17:39
Родились с золотой ложкой: семейные снимки Баян Алагузовой из Таиланда обсуждает Казнет

Ранее Баян Алагузова восхитила поклонников откровенным фото в купальнике. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алагузова показала милое фото подросших дочерей от суррогатной матери
01:52, 08 мая 2025
Алагузова показала милое фото подросших дочерей от суррогатной матери
Баян Алагузова опубликовала нежное видео с дочерью
23:38, 23 ноября 2024
Баян Алагузова опубликовала нежное видео с дочерью
Баян Алагузову упрекнули в несправедливой любви к дочерям
01:03, 08 сентября 2025
Баян Алагузову упрекнули в несправедливой любви к дочерям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: