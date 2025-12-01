"Тележка с сокровищами": подросшие дочери семьи Алагузовых очаровали поклонников звездных родителей
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова продолжает радовать своих подписчиков в Instagram красочными семейными фото и видео, сделанными на отдыхе в Таиланде, сообщает Zakon.kz.
Так, накануне 51-летняя селебрити опубликовала новый снимок подросших дочерей Алисы и Алмы.
"Алисён, Алмусён", – написала под публикацией Алагузова 30 ноября 2025 года.
А сегодня, 1 декабря, продюсер поделилась в Stories фотографией мужа с младшими дочерями.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
"Наше доброе утро", – подписала фото Алагузова.
Фолловеры в очередной раз восхитились красотой наследниц звездной семьи и пожелали им счастья:
- "Сладкие".
- "Тележка с сокровищами".
- "Как они похожи друг на друга".
- "Алмуся стала такой красоткой".
- "Алиса будет такой же красивой, как мама".
- "Прекрасные дочки самых лучших родителей".
- "Как хорошо, что вы их родили, счастливые девочки".
- "Как хорошо, что они есть друг у друга, тфу-тфу-тфу".
- "Сладкие конфетки: одна на маму похожа, другая – на папу".
- "Чтобы росли на радость родителям! Здоровья деткам и родителям!"
