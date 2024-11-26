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Похотливый режиссер: Валентина Талызина раскритиковала мужа Ксении Собчак

Похотливый режиссер: Валентина Талызина раскритиковала мужа Ксении Собчак, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 00:41 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Известного режиссера Константина Богомолова, нередко называемого "возмутителем театрального спокойствия", вновь подвергли критике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, сейчас Богомолов возглавляет два театра: Театр на Малой Бронной и Сцену "Мельников", ранее известную как Театр Романа Виктюка. Однако даже руководящие должности не уберегли его от резких оценок.

Так, актриса Валентина Талызина назвала режиссера "похотливым". 

"Богомолов — похотливый режиссер. Есть деятели, которые занимаются высоким искусством, а все, что делает Константин, — это нижний этаж", – заявила Талызина.

На днях резко высказался и депутат Дмитрий Певцов, заявив, что Богомолов не достоин руководить театрами.

"Это богохульство. Сегодня можно дать три театра человеку, который никакого отношения к искусству не имеет. Это абсурд, о котором можно только смеяться", — заявил Певцов.

Критике присоединился и актер Александр Лазарев-младший. По его мнению, подход Богомолова к постановкам в "Ленкоме" был несправедливым и неуважительным к классике и артистам.

"Его задача — перевернуть пьесу, обидеть зрителя и артиста. Это было похоже на издевательство", — добавил Лазарев.

Константин Богомолов является мужем телеведущей и журналистки Ксении Собчак. Они поженились в сентябре 2019 года. 

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак и Константин Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы. 

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