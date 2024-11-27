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Певица Бьянка рассказала, как похудела на 41 килограмм

Певица Бьянка рассказала, как похудела на 41 килограмм, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 05:45 Фото: starhit
39-летняя российская певица Бьянка заявила, что сбросила 41 кг за полгода. По признанию звезды, она всегда была стройной, но произошедший гормональный сбой сделал ее практически неузнаваемой, сообщает Zakon.kz.

У исполнительницы хита "Были танцы" произошел гормональный сбой, в результате она прилично набрала в весе. Избавиться от лишних килограммов Бьянке помог эндокринолог, расписавший подробную схему лечения.

"Я начала есть много тортов и набирать вес. Я вообще не люблю их, но у меня была какая-то депрессия. Каждый день ела по шоколадному торту. А еще чипсики, курочку, соус, майонез… Ела и смотрела сериалы. А потом думаю: "Боже, какая я жиробасина!". Я настолько перестала себе нравиться, что стеснялась выйти в купальнике, чтобы поплавать", – призналась артистка.

Бьянка отметила, что ее максимальный вес составлял 90 кг. Она с трудом могла двигаться на сцене. Кроме того, по мнению исполнительницы, лишние килограммы добавляли ей возраста. Артистка на людях пряталась за мешковатой одеждой, а дома приходила в ужас от своего отражения в зеркале.

Певица Бьянка рассказала, как похудела на 41 килограмм, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 05:45

Фото: starhit

Справиться с проблемой Бьянке помогли назначение эндокринолога, спорт и правильное питание. Певица без стеснения сообщила, что два раза в неделю делала специальные капельницы с витаминами и минералами, которые стабилизировали гормональный фон.

После ряда процедур певица пила по часам, она начала сбрасывать вес. Сейчас Бьянка весит 49 кг.

Ранее популярная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова обратилась к сильным и независимым девушкам.

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