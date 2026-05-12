"Закрываем тренд!": Игорь Крутой опубликовал видео с 84-летним Львом Лещенко
Фото: Instagram/igorkrutoy65
Сегодня, 12 мая 2026 года, известный российский композитор, продюсер и пианист Игорь Крутой порадовал поклонников кадрами с эстрадным певцом Львом Лещенко, сообщает Zakon.kz.
Видео с 84-летним артистом, снятое во время одного из футбольных матчей, 71-летний маэстро опубликовал в своем Instagram.
"Пока все генерируют себя на матче, мы с Львом Валериановичем ходим болеть за наших. Закрываем тренд!" – подписал ролик Крутой.
Таким образом, по всей видимости, композитор пошутил про популярный AI-тренд в социальных сетях, где люди массово генерируют себя с помощью нейросетей.
Подписчики Игоря Яковлевича поблагодарили маэстро за кадры с Лещенко и пожелали двум артистам счастья и здоровья:
- "Идеально!"
- "Точно закрываем".
- "Вот это я понимаю".
- "Что за потрясающие".
- "Выглядите прекрасно!"
- "Идеальное завершение тренда".
- "Самые крутые! Какие же вы обаятельные!"
- "Люди с достоинством! Долгих лет в здравии".
- "Легенды! Счастливые, улыбаются и это отлично".
- "Смех заразительный! Настроение еще лучше стало".
- "Ну, красавцы же! Настоящие, любимые и такие родные!"
- "Интеллигентные, классные, энергичные, искренние, веселые".
- "Настоящие, задорные, веселые! Всех благ, здоровья, долгих лет!"
- "Две легенды! Люблю слушать обоих! Желаю только процветания!"
- "Молодые, искренние, веселые и настоящие! Крепкого здоровья и всех вам благ".
- "Замечено: почти все музыканты любят спорт и спортивные состязания, и наоборот!"
- "Недавно подумала, что давно Льва Валериановича не видно. Спасибо, что показали, маэстро".
- "Фанаты и болельщики – это сердце футбола, чья страсть превращает игру в религию. Супермолодцы".
- "Крутой + Лещенко. Веселая мужская компания. Приятно видеть вас улыбающихся в таком "мужском" месте".
- "Ну вот правда "ни минуты покоя" у вас, Игорь Яковлевич. Да будет так всегда, еще много-много лет. Пусть каждый ваш день играет новыми счастливыми красками".
Игорь Крутой и 100-летний Александр Зацепин вместе сыграли легендарную мелодию – видео растрогало Сеть
7 мая 2026 года Ани Лорак обратилась к Игорю Крутому и вызвала споры среди поклонников.
