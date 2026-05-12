Культура и шоу-бизнес

"Закрываем тренд!": Игорь Крутой опубликовал видео с 84-летним Львом Лещенко

певец Лев Лещенко, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 18:02 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Сегодня, 12 мая 2026 года, известный российский композитор, продюсер и пианист Игорь Крутой порадовал поклонников кадрами с эстрадным певцом Львом Лещенко, сообщает Zakon.kz.

Видео с 84-летним артистом, снятое во время одного из футбольных матчей, 71-летний маэстро опубликовал в своем Instagram.

"Пока все генерируют себя на матче, мы с Львом Валериановичем ходим болеть за наших. Закрываем тренд!" – подписал ролик Крутой.

Таким образом, по всей видимости, композитор пошутил про популярный AI-тренд в социальных сетях, где люди массово генерируют себя с помощью нейросетей.

Подписчики Игоря Яковлевича поблагодарили маэстро за кадры с Лещенко и пожелали двум артистам счастья и здоровья:

  • "Идеально!"
  • "Точно закрываем".
  • "Вот это я понимаю".
  • "Что за потрясающие".
  • "Выглядите прекрасно!"
  • "Идеальное завершение тренда".
  • "Самые крутые! Какие же вы обаятельные!"
  • "Люди с достоинством! Долгих лет в здравии".
  • "Легенды! Счастливые, улыбаются и это отлично".
  • "Смех заразительный! Настроение еще лучше стало".
  • "Ну, красавцы же! Настоящие, любимые и такие родные!"
  • "Интеллигентные, классные, энергичные, искренние, веселые".
  • "Настоящие, задорные, веселые! Всех благ, здоровья, долгих лет!"
  • "Две легенды! Люблю слушать обоих! Желаю только процветания!"
  • "Молодые, искренние, веселые и настоящие! Крепкого здоровья и всех вам благ".
  • "Замечено: почти все музыканты любят спорт и спортивные состязания, и наоборот!"
  • "Недавно подумала, что давно Льва Валериановича не видно. Спасибо, что показали, маэстро".
  • "Фанаты и болельщики – это сердце футбола, чья страсть превращает игру в религию. Супермолодцы".
  • "Крутой + Лещенко. Веселая мужская компания. Приятно видеть вас улыбающихся в таком "мужском" месте".
  • "Ну вот правда "ни минуты покоя" у вас, Игорь Яковлевич. Да будет так всегда, еще много-много лет. Пусть каждый ваш день играет новыми счастливыми красками".

