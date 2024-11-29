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Создатель "Отчаянных домохозяек" рассказал о возможной перезагрузке сериала

Создатель &quot;Отчаянных домохозяек&quot; рассказал о возможной перезагрузке сериала, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 07:55 Фото: кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"
Создатель сериала "Отчаянные домохозяйки" Марк Черри рассказал изданию People, что у него есть идея для перезагрузки проекта. Культовое шоу завершилось 12 лет назад, но его автор утверждает, что о продолжении его спросили уже "около 70 тыс. человек", сообщает Zakon.kz.

Он выразил желание реализовать идею перезагрузки сериала в более раннем десятилетии. Судя по всему, создать приквел. События должны происходить на культовой улице Вистерия Лейн – самой веселой съемочной площадке в истории телевидения, как ее называет сценарист.

"Правда в том, что у меня есть пара идей для этого. Но с оригинальным ли актерским составом? Скорее, нет", – предположил Марк Черри. 

Он подчеркнул, что даже при идеальном сценарии шоу может оказаться неудачным из-за неправильного выбора актеров.

С момента выхода шоу в эфир в мае 2012 года Черри, которому сейчас 62 года, поддерживает тесные отношения со многими членами команды. Некоторые из них даже живут с ним по соседству.

Ранее появилась информация, что главные герои "Сверхъестественного" воссоединятся в 5-м сезоне сериала "Пацаны".

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