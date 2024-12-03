Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

68-летняя звезда скандального сериала показала молодого бойфренда

68-летняя звезда скандального сериала показала молодого бойфренда , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 07:43 Фото: Instagram/kimcattrall
Американская звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл появилась на вечеринке с бойфрендом, который младше ее на 15 лет. Ее спутником стал 53-летний аудиорежиссер Рассел Томас, сообщает Zakon.kz.

68-летняя Ким Кэтролл, известная по роли Саманты Джонс, редко предстает перед поклонниками, поэтому они ждут каждого ее выхода в свет.

На вечеринку Perfect Magazine X Dolce & Gabbana актриса пришла не одна, а в сопровождении своего бойфренда – 53-летнего Рассела Томаса.

Он работает аудиорежиссером на BBC и Кэтролл познакомилась с ним в 2016 году, когда записывала серию подкастов о бессоннице. Пара живет на два континента: мужчина регулярно навещает Кэтролл на съемках в США и Канаде и наоборот.

В комментариях Daily Mail публика отметила отличный вкус Ким: они с Расселом выглядели просто, но элегантно, однако фанаты раскритиковали внешний вид Кэтролл. Они отметили, что актриса заметно постарела.

Ранее молодую жену Евгения Петросяна рассмешил "комплимент" подписчицы про возраст.

Читайте также

Звезда &quot;Гарри Поттера&quot; попал под штраф за налоговые махинации
Звезда "Гарри Поттера" обязан выплатить миллионы долларов из-за ошибок в декларации
Регина Тодоренко воплотит образ Светланы Светличной в ремейке &quot;Бриллиантовой руки&quot;
Регина Тодоренко воплотит образ Светланы Светличной в ремейке "Бриллиантовой руки"
Многодетная Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра
Многодетная Абдукаримова поддержала предложение о запрете оставлять детей дома без присмотра
Аксинья Титова
Канада США 2024 год Шоу-бизнес Звезды Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: