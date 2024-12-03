68-летняя звезда скандального сериала показала молодого бойфренда

Американская звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл появилась на вечеринке с бойфрендом, который младше ее на 15 лет. Ее спутником стал 53-летний аудиорежиссер Рассел Томас, сообщает Zakon.kz.

68-летняя Ким Кэтролл, известная по роли Саманты Джонс, редко предстает перед поклонниками, поэтому они ждут каждого ее выхода в свет.

На вечеринку Perfect Magazine X Dolce & Gabbana актриса пришла не одна, а в сопровождении своего бойфренда – 53-летнего Рассела Томаса.

Он работает аудиорежиссером на BBC и Кэтролл познакомилась с ним в 2016 году, когда записывала серию подкастов о бессоннице. Пара живет на два континента: мужчина регулярно навещает Кэтролл на съемках в США и Канаде и наоборот.

В комментариях Daily Mail публика отметила отличный вкус Ким: они с Расселом выглядели просто, но элегантно, однако фанаты раскритиковали внешний вид Кэтролл. Они отметили, что актриса заметно постарела.

Ранее молодую жену Евгения Петросяна рассмешил "комплимент" подписчицы про возраст.

