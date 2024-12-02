Молодую жену Евгения Петросяна рассмешил "комплимент" подписчицы про возраст

Помощница, концертный директор, а ныне пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна опубликовала 2 декабря 2024 года снимки в модных образах прошлой недели. Подписчицы, как всегда, осыпали Татьяну Брухунову комплиментами, но один из них позабавил ее, сообщает Zakon.kz.

Под традиционной публикацией в Instagram она написала:

"Сырость, серость – не повод отказывать себе в луковых традициях".

Одна из фолловерш написала под снимками Брухуновой: "Последний образ – огонь. Очень вам идет, молодит". На что Татьяна отметила, что ей всего 35 лет, сопроводив свой ответ ржущим смайликом.

Другие подписчицы оказались более корректными. Они просто завалили жену Петросяна приятными словами про ее вкус, который вдохновляет:

"Сетка улетная".

"Ну какова красота".

"Вы очень хороши и элегантны!"

"Первый и последний образ – прямо огонь".

"Все очень необычные и красивые, но пятый – огонь".

"Я обожаю ваши лучки! Это вдохновляет, на это приятно смотреть, и это иногда дерзко, необычно и очень красиво в конце концов!"

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24 ноября 2024 года Татьяна Брухунова рассказала, как прошел ее День матери. Она опубликовала несколько фотографий в уютной семейной атмосфере.