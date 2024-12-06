58-летняя Ирина Салтыкова раскрыла секрет своей молодости

Российская певица Ирина Салтыкова, известная по роли в фильме Алексея Балабанова "Брат-2" и участию в группе "Мираж", поделилась своим секретом молодости, сообщает Zakon.kz.

В интервью 5-tv.ru 58-летняя артистка призналась, что практически не уделяет внимания уходу за собой.

"Честно говоря, я почти ничего не делаю. Косметикой пользуюсь редко, особенно во время гастролей, когда возить с собой множество банок просто неудобно", — отметила певица.

Салтыкова рассказала, что несколько лет назад полностью отказалась от курения и выступает против косметологических процедур. По ее мнению, большинство из них являются не более чем маркетинговым ходом.

Артистка подчеркивает, что ее моложавый вид — результат естественного образа жизни и отказа от вредных привычек, а не сложных косметических манипуляций.

Ранее сообщалось, что певица Натали нарушила молчание спустя полтора года после самоубийства мужа.

