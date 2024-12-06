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Культура и шоу-бизнес

58-летняя Ирина Салтыкова раскрыла секрет своей молодости

58-летняя Ирина Салтыкова раскрыла секрет своей молодости, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 22:44 Фото: Instagram/irinasaltykova_official
Российская певица Ирина Салтыкова, известная по роли в фильме Алексея Балабанова "Брат-2" и участию в группе "Мираж", поделилась своим секретом молодости, сообщает Zakon.kz.

В интервью 5-tv.ru 58-летняя артистка призналась, что практически не уделяет внимания уходу за собой.

"Честно говоря, я почти ничего не делаю. Косметикой пользуюсь редко, особенно во время гастролей, когда возить с собой множество банок просто неудобно", — отметила певица.

Салтыкова рассказала, что несколько лет назад полностью отказалась от курения и выступает против косметологических процедур. По ее мнению, большинство из них являются не более чем маркетинговым ходом.

Артистка подчеркивает, что ее моложавый вид — результат естественного образа жизни и отказа от вредных привычек, а не сложных косметических манипуляций.

Ранее сообщалось, что певица Натали нарушила молчание спустя полтора года после самоубийства мужа. 

Айсулу Омарова
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