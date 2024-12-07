Памела Андерсон публично демонстрирует свое лицо без макияжа
По информации CNN, прошло больше года с тех пор, как Андерсон публично отказалась от гламурного образа. На этот раз актриса появилась на красной дорожке без маякияжа, чтобы не затмевать свой наряд для показа Isabel Marant.
В интервью Vogue, опубликованном в октябре 2023 года, Андерсон также заявила:
"В наши дни и в этом возрасте мы вообще знаем, как выглядит лицо? Вот оно".
С тех пор Андерсон стала своего рода пионером образа без макияжа или с его минимальным количеством, появляясь на обложках журналов, на ток-шоу и даже получая награды со свежим лицом.
Фото: Instagram/pamelaanderson
На этой неделе в подобном образе она получила награду за выдающуюся главную роль в грядущем фильме Джии Копполы "Последняя танцовщица".
В свои 57 лет, когда многие из ее сверстников, сталкиваются с давлением, чтобы поддерживать безупречную внешность, Памела Андерсон идет своим путем.
Ранее стало известно, что Памела Андерсон вернулась в кино.