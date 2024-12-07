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Культура и шоу-бизнес

Памела Андерсон публично демонстрирует свое лицо без макияжа

Памела Андерсон все еще демонстрирует свое лицо без макияжа, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 02:43 Фото: Instagram/pamelaanderson
3 декабря на ежегодной церемонии вручения премии Gotham Awards Памела Андерсон появилась на красной дорожке в атласном платье без бретелек цвета шампанского от Oscar de la Renta. Главным ее аксессуаром было свежее, едва накрашенное лицо, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, прошло больше года с тех пор, как Андерсон публично отказалась от гламурного образа. На этот раз актриса появилась на красной дорожке без маякияжа, чтобы не затмевать свой наряд для показа Isabel Marant.

В интервью Vogue, опубликованном в октябре 2023 года, Андерсон также заявила:

"В наши дни и в этом возрасте мы вообще знаем, как выглядит лицо? Вот оно".

С тех пор Андерсон стала своего рода пионером образа без макияжа или с его минимальным количеством, появляясь на обложках журналов, на ток-шоу и даже получая награды со свежим лицом.

Памела Андерсон все еще демонстрирует свое лицо без макияжа, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 02:43

Фото: Instagram/pamelaanderson

На этой неделе в подобном образе она получила награду за выдающуюся главную роль в грядущем фильме Джии Копполы "Последняя танцовщица".

В свои 57 лет, когда многие из ее сверстников, сталкиваются с давлением, чтобы поддерживать безупречную внешность, Памела Андерсон идет своим путем.

Ранее стало известно, что Памела Андерсон вернулась в кино.

Аксинья Титова
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