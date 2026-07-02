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Культура и шоу-бизнес

"Больше так не могу": Анна Седокова поделилась жуткими подробностями брака с Янисом Тиммой

Поп-певица , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 18:36 Фото: Instagram/annasedokova
Известная поп-певица Анна Седокова рассказала о совместной жизни с покончившим с собой бывшим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях артистке задали вопрос, "помянула ли она Яниса в его день рождения".

"С первой до последней секунды. Вся моя жизнь была и будет о нем. С первого вздоха. Но я больше так не могу. Я все это время очень старалась. Но вы пишете мне такие вопросы. Вы осуждаете меня. Я больше не могу молчать", – заявила Седокова в ответ.

По ее словам, брак развалился из-за проблем спортсмена с агрессией – он избивал саму певицу и пугал ее детей.

Звезда даже приложила фото-доказательства своих слов.

Скриншот , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 18:36

Фото: Instagram/annasedokova

"Пожалуйста, я прошу вас. Я пытаюсь жить дальше. Я очень стараюсь. Мне очень сложно, но я живу. Просто дайте мне возможность жить дальше", – написала Седокова.

Днями ранее, на фоне продолжающихся судебных разбирательств, певица публично обратилась к близким покончившего с собой экс-супруга. У себя в Instagram она назвала семью Яниса Тиммы "жадными бездельниками".

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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