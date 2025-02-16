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Культура и шоу-бизнес

Бен Аффлек снялся в боевике "Расплата-2"

Расплата-2, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 06:00 Фото: X/accountantmovie
14 февраля Amazon MGM представил трейлер нового фильма с участием Бена Аффлека и Джона Бернтала, сообщает Zakon.kz.

В ролике Аффлек вновь предстает в образе аутичного бухгалтера Кристиана Вульфа. В новом фильме его нанимает агент казначейства, чтобы помочь раскрыть дело об убийстве. Чтобы докопаться до истины, Кристиану приходится воссоединиться со своим братом Браксом.

Первая часть франшизы принесла Warner Bros. 155 млн долларов при бюджете в 44 млн. Несмотря на относительный успех фильма, сиквел застрял в разработке на восемь лет, процесс которой режиссер Гэвин О’Коннор назвал "жестким". По словам постановщика, он не хотел делать "Расплату-2" "скучным боевиком", но стремился к тому, чтобы фильм был более эмоциональным.

Премьера состоится 25 апреля.

На днях также вышли два интересных тизера: "Рассказ служанки" и "Как приручить дракона".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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