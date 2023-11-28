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Максим Галкин записал видео с сыном на море

Максим Галкин записал видео с сыном на море Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский артист Максим Галкин поделился с подписчиками редким видео с сыном. На кадрах, размещенных на странице в Instagram 28 ноября 2023 года, комик с Гарри по очереди купаются в море, сообщает Zakon.kz.

"Мы купаемся в холодном море зимой!" – заявил сын пародиста на камеру.

На это Галкин отметил, что зимы еще нет и окунулся с головой в воду под смех ребенка.

14 ноября 2023 года юморист впервые за долгое время разместил снимок своей старшей дочери Елизаветы.

Примечательно, что комментарии к публикациям в соцсетях отключены уже долгое время.

Максим Галкин с супругой Аллой Пугачёвой и детьми уехали в Израиль еще весной 2022 года.

9 октября 2023 года ведущий записал обращение к фанатам и поделился подробностями переезда. 

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Несмотря на переезд и постоянные слухи вокруг звездной семьи Галкин продолжает гастролировать по миру и собирать концертные залы. Кроме того, не так давно организатор концертов и продюсер Евгений Морозов отметил, что у Галкина все замечательно.

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