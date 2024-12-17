#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
522.49
547.88
5.06
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова вернулась на родину

Баян Алагузова вернулась на родину, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 14:29 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова после длительного отсутствия в Казахстане вернулась на родину. Об этом ведущая 17 декабря 2024 года поспешила рассказать своей аудитории, сообщает Zakon.kz.

Актриса шутливо спросила, соскучились ли подписчики по ее репортажам из машины.

"Ровно месяц не была в Алматы. Очень соскучилась. Всех поздравляю с Днем Независимости. Всем желаю мира, добра и здоровья. Мне кажется, что это самое главное. И счастья, конечно".Баян Алагузова

Также она уточнила, что прилетела всего на несколько дней.

Единственное, что удручает ведущую, это дети, оставшиеся в Дубае.

"Очень скучаю. Они уже дают обратную связь: улыбаются, встречают, тянут ручки. Очень соскучилась по старшей дочке. Планирую провести с ней время".Баян Алагузова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 14:29
Баян Алагузова порадовала солнечными снимками с отдыха в Дубае
, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 14:29

Ранее актриса объяснила долгое отсутствие в Казахстане и записала небольшое разъяснение. Как оказалось, все дело в диагнозе испанских врачей. Зарубежные врачи выяснили, что у знаменитости аллергия на холод.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Анна Седокова отреагировала на неожиданную смерть бывшего мужа
Культура и шоу-бизнес
13:05, Сегодня
Анна Седокова отреагировала на неожиданную смерть бывшего мужа
55-летний Стас Михайлов отказывается от еды
Культура и шоу-бизнес
12:30, Сегодня
55-летний Стас Михайлов отказывается от еды
Семейная фотоссесия Али Окапова умилила Казнет
Культура и шоу-бизнес
11:03, Сегодня
Семейная фотоссесия Али Окапова умилила Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: