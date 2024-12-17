Баян Алагузова вернулась на родину

Казахстанский продюсер Баян Алагузова после длительного отсутствия в Казахстане вернулась на родину. Об этом ведущая 17 декабря 2024 года поспешила рассказать своей аудитории, сообщает Zakon.kz.

Актриса шутливо спросила, соскучились ли подписчики по ее репортажам из машины.

"Ровно месяц не была в Алматы. Очень соскучилась. Всех поздравляю с Днем Независимости. Всем желаю мира, добра и здоровья. Мне кажется, что это самое главное. И счастья, конечно". Баян Алагузова

Также она уточнила, что прилетела всего на несколько дней.

Единственное, что удручает ведущую, это дети, оставшиеся в Дубае.

"Очень скучаю. Они уже дают обратную связь: улыбаются, встречают, тянут ручки. Очень соскучилась по старшей дочке. Планирую провести с ней время". Баян Алагузова

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