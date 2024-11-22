Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Баян Алагузова порадовала солнечными снимками с отдыха в Дубае

Баян Алагузова поделилась солнечными снимками с отдыха в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 09:31 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова с семьей отправилась на отдых. Актриса на постоянной основе делится с армией поклонников любительскими кадрами. На этот раз она разместила фотографии с детьми, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных снимках в бассейне на фоне солнечного Дубая можно увидеть Айару и одну из младших дочерей.

Пост супруги бизнесмена Турсенгали Алагузова выглядит весьма кратко:

"Дочки".

Комментаторы с оживлением отреагировали на новые фотографии. Также свой отзыв оставила и старшая дочь Айсауле Бакытбек.

"Наконец-то фотки!" – подчеркнула она, добавив смайлики в виде сердечек.

  • Сладкие такие.
  • Любовь – она такая.
  • Сладкие.
  • Как классно.
  • Прелесть, – пишут другие.

Ранее Алагузова делилась видео вечерней прогулки.

80-летний свекор Турум Алагузов также не отстает от невестки и подробно рассказывает об отдыхе большой семьи.

Напомним, что 5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Читайте также

Шоу
Выступление гангстер-певицы из Алматы вышло в эфире шоу Андрея Малахова
Фильм
Вышел новый тизер сериала "Чужой: Земля"
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Анастасия Московчук
Алагузова Баян 2024 год Семья Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес Отдых Отдых с детьми Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: