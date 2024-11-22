Баян Алагузова порадовала солнечными снимками с отдыха в Дубае
На опубликованных снимках в бассейне на фоне солнечного Дубая можно увидеть Айару и одну из младших дочерей.
Пост супруги бизнесмена Турсенгали Алагузова выглядит весьма кратко:
"Дочки".
Комментаторы с оживлением отреагировали на новые фотографии. Также свой отзыв оставила и старшая дочь Айсауле Бакытбек.
"Наконец-то фотки!" – подчеркнула она, добавив смайлики в виде сердечек.
- Сладкие такие.
- Любовь – она такая.
- Сладкие.
- Как классно.
- Прелесть, – пишут другие.
Ранее Алагузова делилась видео вечерней прогулки.
80-летний свекор Турум Алагузов также не отстает от невестки и подробно рассказывает об отдыхе большой семьи.
Напомним, что 5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.