Баян Алагузова порадовала солнечными снимками с отдыха в Дубае

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова с семьей отправилась на отдых. Актриса на постоянной основе делится с армией поклонников любительскими кадрами. На этот раз она разместила фотографии с детьми, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных снимках в бассейне на фоне солнечного Дубая можно увидеть Айару и одну из младших дочерей.

Пост супруги бизнесмена Турсенгали Алагузова выглядит весьма кратко:

"Дочки".

Комментаторы с оживлением отреагировали на новые фотографии. Также свой отзыв оставила и старшая дочь Айсауле Бакытбек.

"Наконец-то фотки!" – подчеркнула она, добавив смайлики в виде сердечек.

Сладкие такие.

Любовь – она такая.

Сладкие.

Как классно.

Прелесть, – пишут другие.

Ранее Алагузова делилась видео вечерней прогулки.

80-летний свекор Турум Алагузов также не отстает от невестки и подробно рассказывает об отдыхе большой семьи.

Напомним, что 5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.