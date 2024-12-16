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Культура и шоу-бизнес

Бывший муж певицы Алсу после развода стал завидным холостяком

Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 11:33 Фото: Instagram/alsou_a
Бизнесмен Ян Абрамов после развода с певицей Алсу стал самым главным женихом страны. По крайней мере так считает его адвокат Александр Добровинский, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в программе 5-tv.ru.

Адвокат отметил, что многие женщины мечтают занять место Алсу рядом с Абрамовым, потому что у него много денег.

"В России появился знаете кто? Главный жених, который только может быть, – это Ян Абрамов. И дня не проходит, чтобы мне не позвонили люди, которых я не видел годами, месяцами. Звонят дамы любого возраста и говорят, в зависимости от наших отношений: "Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым", – сказал Добровинский.

По словам адвоката, к нему с такой просьбой подходят даже на улице.

Ранее Алсу пришлось ответить на вопросы фанатов о беременности. Артистка отшутилась, отметив, что не ожидает ребенка, а просто очень хорошо пообедала.

Бизнесмен Ян Абрамов и Алсу были вместе 18 лет. За это время у пары родилось трое детей: 17-летняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. Сообщалось, что певица подала иск к бывшему мужу с требованиями на 100 страницах.

Андрей Дюсупов
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