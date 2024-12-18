Под мускулами скрывалось уязвимое сердце: сестра Яниса Тиммы оставила трогательный пост

Прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой пройдет в Риге. Об этом заявила сестра спортсмена Лелде Жандецка. Также она рассказала, что он был эмоциональным и ранимым человеком, сообщает Zakon.kz.

Жандецка 18 декабря 2024 года написала большой пост, посвященный своему брату.

Она отметила, что в последнее время Янис не был однозначной личностью. Но на протяжении всей его жизни одно всегда оставалось неизменным – это его самая первая любовь, любовь к спорту.

"Он был примером того, как с помощью целеустремленности и упорного труда можно осуществить свою мечту – играть бок о бок с профессионалами и тренироваться у лучших специалистов. С детства он говорил, что будет баскетболистом! Несмотря на то, что в школе его выбор профессии иногда высмеивали и, не взирая ни на какие трудности, он всегда шел своим путем. На мой взгляд, любой профессиональный спортсмен и его близкие знают, что спорт – это не про поиск легких путей. На поле ты отдаешь себя всего, как физически, так и эмоционально. Помню, были даже случаи, когда после игры у Яниса не было сил поднять сумку с формой". Лелде Жандецка

По ее словам, те, кто знал Яниса поближе, знают, что под мышцами и татуировками скрывалось уязвимое сердце и масса эмоций.

"Он легко мог помочь другим, но ему было очень трудно попросить чего-то для себя и признать, что он с чем-то не справляется. Я знаю, что многие люди предлагали Янису свою помощь, и за это я им искренне благодарна. Но мой брат принял свое решение и, как бы больно оно ни было, нам теперь остается только принять его выбор". Лелде Жандецка

Далее она поблагодарила брата.

"Я благодарю своего брата за время, которое мы провели вместе, и за его пример всегда следовать своему призванию в жизни! Я уверена, что теперь у сына Яниса Кристиана, приемного сына Гектора и баскетболистов сборной Латвии появится на одного физически крепкого ангела-хранителя больше!" Лелде Жандецка

Также она выразила признательность за огромное количество сочувствия.

"Мы также благодарны за то, что многие люди и организации по обе стороны границы предложили свою помощь в организационных, юридических и финансовых вопросах. Просьба к средствам массовой информации в настоящее время с пониманием отнестись к отказу от дальнейших комментариев. Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис поедет домой". Лелде Жандецка

17 декабря 2024 года стало известно о кончине Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

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