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Культура и шоу-бизнес

Ольга Бузова трогательно призналась в любви к Диме Билану

Ольга Бузова трогательно призналась в любви к Диме Билану, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 05:20 Фото: Instagram/buzova86
24 декабря певец Дима Билан отпраздновал свой день рождения. Певцу исполнилось 43 года. Ольга Бузова посвятила ему пост в Telegram-канале, в котором вспомнила их историю знакомства, а также рассказала, как артист поддержал ее в телепроекте "Дом-2", сообщает Zakon.kz.

Российская певица, актриса, блогер и ведущая Ольга Бузова призналась Диме Билану в любви и пожелала всего хорошего.

"Сегодня днюха у дорогого Димы Билана. Мало кто знает, но наше знакомство состоялось еще много лет назад, в 2003 году, когда он приезжал выступать в Санкт-Петербург, а я ходила по подиуму во время концерта. Мне было 17 лет, и тогда я взяла свой первый автограф в жизни. Это был автограф Димы. Спустя год он пришел на "Дом-2" в качестве гостя и прямо с ходу закружил меня со словами, мол, как рад меня видеть и какая я молодец", – вспоминает Ольга.

Она вспомнила, как Дмитрий поднял ее в глазах других участников, которые каждую пятницу хотели ее выгнать.

"Эта история со мной на всю жизнь. Мой дорогой, продолжай светить и сиять для нас. Будь счастлив и здоров, я тебя очень люблю. Твоя Оля", – написала Ольга Бузова в личном Telegram-канале.

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Аксинья Титова
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