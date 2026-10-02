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Культура и шоу-бизнес

250 000 человек и слезы под салют: Дима Билан трогательно признался в любви Караганде

Дима Билан, певец, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:04 Фото: Instagram/bilanofficial
Известный российский певец Дима Билан поделился впечатлениями после выступления в Караганде в конце августа 2026 года. Тогда исполнитель хита "Невозможное возможно" выступил перед 250 тысячами зрителей, сообщает Zakon.kz.

Билан уточнил, что последний раз выходил на сцену в Караганде в августе 2006 года. Двадцать лет назад.

"И вот я возвращаюсь сюда спустя целую жизнь – и передо мной 250 000 человек. Четверть миллиона. Ты выходишь на сцену, видишь перед собой этот бесконечный горизонт людей и на несколько секунд просто теряешь дар речи". Дима Билан

По словам музыканта, за эти двадцать лет изменилось практически все.

"Мы выросли. Изменились города, музыка, я сам. Было столько дорог, стран, концертов, событий, побед, сомнений … Но есть вещи, перед которыми время будто отступает. Я стоял на сцене в Караганде и думал: двадцать лет назад я уже был здесь. Мог ли тот Дима представить, каким будет наше следующее свидание с этим городом? 250 000 человек спустя 20 лет". Дима Билан

Артист считает, что красивее жизнь придумать просто не могла.

"Спасибо Караганде. Спасибо Казахстану за эту встречу и за масштаб чувств, который я увез с собой и которыми мы обменялись друг с другом. И теперь хочется не ставить точку, а сказать – продолжение следует!"Дима Билан

Стоит отметить, что 20 ноября 2026 года Билан выступит в Астане, а 22 ноября – в Алматы, но тут все билеты уже выкупили.

Казахстанцы в комментариях ответно поблагодарили Билана и рассказали о своих пережитых эмоциях.

  • Вы обещали на концерте сделать ролик о вашем выступлении в Караганде – и вы его сделали, было круто! Каждую композицию пели вместе с вами! Спасибо за энергию.
  • Как красиво! Караганда – замечательный город с замечательными людьми.
  • 20 лет назад я была на концерте в городском парке Караганды, у вас был тур с группой "Сливки" (до сих пор помню постер к тому концерту). Молодой парень, после 2 места на Евровидении, в джинсовом комбинезоне, зажигал на сцене. А кажется, было словно вчера. В этом году тоже не могла пропустить ваш концерт, это было потрясающе, как и 20 лет назад. Спасибо за песни, эмоции и такую теплую встречу, спустя целую вечность.
  • Самый запоминающийся момент был с песней "Седая ночь" под салюты. До слез от переполнявшихся эмоций!
  • Спасибо. Это было мегакруто!
  • Шикарное выступление! Просто на одном дыхании!

Впрочем, не все выступления Билана получают столь положительные отзывы. К примеру, его масштабный концерт, прошедший 31 июля 2026 года на стадионе в Москве, обернулся волной жесткого хейта и скандалом в социальных сетях из-за гигантской шестиметровой сцены.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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