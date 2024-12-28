#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Культура и шоу-бизнес

Дима Билан пообещал шокировать поклонников

Дима Билан пообещал удивить поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 09:37 Фото: Instagram/bilanofficial
Заслуженному артисту России Диме Билану 24 декабря 2024 года исполнилось 43 года. Это событие исполнитель хита "Невозможное возможно" отметил с размахом. Он по-прежнему продолжает делиться кадрами с прошедшего мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Кроме многочисленных фотографий Билан обещает подписчикам в скором времени представить видео.

"Продолжаю делиться подробностями моего вечера. Совсем скоро вы увидите видеоконтент, в котором я расскажу, как подготавливался праздник, какие особенности в оформлении мы реализовали с супер командой и, конечно же, сам видеоотчет с празднования!" – написал певец.

27 декабря Билан показал на фото редких гостей своих торжеств.

"Самые редкие гости на таких праздниках, мои родители – Николай Михайлович и Нина Дмитриевна! Какое же счастье было чувствовать вашу любовь и поддержку в этот день, спасибо, что были рядом со мной и с моими друзьями!"Дима Билан

Пользователи Сети пожелали здоровья родителям и шутливо отметили: "Кто-нибудь подумал, что папа это Роберт Де Ниро?".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 09:37
Дима Билан с размахом отпраздновал свое 43-летие
, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 09:37

Еще ранее, 20 декабря, Билан рассказал, что снялся в праздничном музыкальном проекте. Теперь зрители могут сразу и не признать народного любимца. Победитель "Евровидения-2008" предстанет в роли известного модельера Ив Сена Билана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности
Культура и шоу-бизнес
09:02, Сегодня
40-летняя Ерке Есмахан объявила о третьей беременности
Актриса Кейт Уинслет заставляет Ди Каприо жениться на 26-летней модели
Культура и шоу-бизнес
08:56, Сегодня
Актриса Кейт Уинслет заставляет Ди Каприо жениться на 26-летней модели
Прохор Шаляпин нелестно высказался об экс-участниках "Фабрики звезд"
Культура и шоу-бизнес
07:59, Сегодня
Прохор Шаляпин нелестно высказался об экс-участниках "Фабрики звезд"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: