Дима Билан пообещал шокировать поклонников

Заслуженному артисту России Диме Билану 24 декабря 2024 года исполнилось 43 года. Это событие исполнитель хита "Невозможное возможно" отметил с размахом. Он по-прежнему продолжает делиться кадрами с прошедшего мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Кроме многочисленных фотографий Билан обещает подписчикам в скором времени представить видео.

"Продолжаю делиться подробностями моего вечера. Совсем скоро вы увидите видеоконтент, в котором я расскажу, как подготавливался праздник, какие особенности в оформлении мы реализовали с супер командой и, конечно же, сам видеоотчет с празднования!" – написал певец.

27 декабря Билан показал на фото редких гостей своих торжеств.

"Самые редкие гости на таких праздниках, мои родители – Николай Михайлович и Нина Дмитриевна! Какое же счастье было чувствовать вашу любовь и поддержку в этот день, спасибо, что были рядом со мной и с моими друзьями!" Дима Билан

Пользователи Сети пожелали здоровья родителям и шутливо отметили: "Кто-нибудь подумал, что папа это Роберт Де Ниро?".

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Еще ранее, 20 декабря, Билан рассказал, что снялся в праздничном музыкальном проекте. Теперь зрители могут сразу и не признать народного любимца. Победитель "Евровидения-2008" предстанет в роли известного модельера Ив Сена Билана.