#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Культура и шоу-бизнес

От дочери Анастасии Заворотнюк сбежала няня

Блогер, дочь актрисы, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 07:41 Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в соцсетях, что у ее грудного сына Марселя есть няня, но недавно с женщиной произошел казус, сообщает Zakon.kz.

Анна поделилась, что очень хорошо относилась к няне – регулярно выплачивала зарплату и дарила ей подарки.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

"Друзья, хочу поделиться историей, которая со мной произошла. У Марселя с первых дней была няня-филиппинка. Она работала почти пять месяцев, и я очень хорошо к ней относилась. Доверяла, ценила, старалась быть максимально открытой и доброй. Перед ее выходным я отдала ей зарплату, собрала пакеты с подарками. Она уехала счастливая и довольная И вдруг… тишина. Она не выходила на связь несколько дней. Я уже начала переживать: а вдруг что-то случилось? Потом она написала, что заболела. Но на звонки так и не ответила, только изредка присылала короткие сообщения. Я предлагала вызвать врача, она отказалась", – поделилась 29-летняя Заворотнюк.

Как оказалось, женщина просто ушла от Анны. С чем это связано – пока неизвестно. Возможно, у няни были свои веские причины.

"В какой-то момент я поняла, дело не в болезни. Скорее всего, она просто решила уйти, но не смогла сказать об этом прямо. Так она исчезла из нашей жизни. Для меня до сих пор загадка, почему так произошло. Мы с мужем действительно хорошо к ней относились. Это был мой первый опыт с няней, теперь я думаю, может, была слишком мягкой? Слишком много подарков, поблажек, доверия… Может, стоило быть строже? Но в любом случае это опыт. И пусть он оказался не самым приятным, я сделала свои выводы. А с вами происходило что-то похожее? С няней, помощницей, сотрудником или просто с человеком, которому доверяли, а он взял и исчез? Очень интересно почитать ваши истории", – добавила дочь актрисы.

Многие подписчики поддержали Аню, подчеркнув, что ей ни в коем случае не стоит переживать по поводу няни, ведь люди разные и всем невозможно угодить.

Ранее Динара Сатжан рассказала, как вдохновилась успехами мужа-олигарха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Семейные фото Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Культура и шоу-бизнес
08:11, Сегодня
Семейные фото Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: