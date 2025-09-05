От дочери Анастасии Заворотнюк сбежала няня

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в соцсетях, что у ее грудного сына Марселя есть няня, но недавно с женщиной произошел казус, сообщает Zakon.kz.

Анна поделилась, что очень хорошо относилась к няне – регулярно выплачивала зарплату и дарила ей подарки.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

"Друзья, хочу поделиться историей, которая со мной произошла. У Марселя с первых дней была няня-филиппинка. Она работала почти пять месяцев, и я очень хорошо к ней относилась. Доверяла, ценила, старалась быть максимально открытой и доброй. Перед ее выходным я отдала ей зарплату, собрала пакеты с подарками. Она уехала счастливая и довольная И вдруг… тишина. Она не выходила на связь несколько дней. Я уже начала переживать: а вдруг что-то случилось? Потом она написала, что заболела. Но на звонки так и не ответила, только изредка присылала короткие сообщения. Я предлагала вызвать врача, она отказалась", – поделилась 29-летняя Заворотнюк.

Как оказалось, женщина просто ушла от Анны. С чем это связано – пока неизвестно. Возможно, у няни были свои веские причины.

"В какой-то момент я поняла, дело не в болезни. Скорее всего, она просто решила уйти, но не смогла сказать об этом прямо. Так она исчезла из нашей жизни. Для меня до сих пор загадка, почему так произошло. Мы с мужем действительно хорошо к ней относились. Это был мой первый опыт с няней, теперь я думаю, может, была слишком мягкой? Слишком много подарков, поблажек, доверия… Может, стоило быть строже? Но в любом случае это опыт. И пусть он оказался не самым приятным, я сделала свои выводы. А с вами происходило что-то похожее? С няней, помощницей, сотрудником или просто с человеком, которому доверяли, а он взял и исчез? Очень интересно почитать ваши истории", – добавила дочь актрисы.

Многие подписчики поддержали Аню, подчеркнув, что ей ни в коем случае не стоит переживать по поводу няни, ведь люди разные и всем невозможно угодить.

